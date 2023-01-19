LNG接收站恐影響基隆港？台電：逾6百次操船模擬均可安全進出港口

針對外界關切協和液化天然氣LNG接收站可能影響基隆港，台電今（19）日回應，LNG港與商港並存，在國際上有許多案例，LNG站及船隻進出港口在國際上均有一定的安全規範及作業準則，超過60年來均安全運作，從未發生過重大嚴重事件，安全無虞。

協和計畫設置LNG接收站，經過超過6百次操船模擬，結果均顯示包括LNG船、郵輪及貨船等船隻可安全進出港口。且由於接收站設於港嘴，LNG船一進港後即離開航道進接收站，對進出港船隻影響時間有限。台電將與港務公司合作，訂定LNG船進出管理規定，以降低對港口影響。台電希望特定人士討論應回歸科學與專業。

台電指出，在商港附近設天然氣接收站，國際上確實有類似案例，包括荷蘭阿姆斯特丹港，以及日本橫濱港。雖然各國際港有條件不同之處，但也證明台灣並非首例。此外為求嚴謹，台電也將與港務公司合作，邀請專家學者召開第三方驗證會議，針對操船模擬及水工模擬結果進行確認。

台電表示，協和接收站碼頭位於港嘴，LNG船進入港嘴後便可迴轉離開基隆港的航道進行停靠接收站，停靠碼頭繫上第一根纜繩之後，其他商船便可正常通行作業，毋需等待LNG卸收。此為世界各國有接收站的港口運作的通則。正因接收站位於基隆港港嘴處，LNG船並沒有進入基隆港原有港區，所以使用航道的時間非常短，經操船模擬，這段時間大約是30分鐘，並非特定人士所稱「3天」，目前協和規劃一個月二艘LNG船次，所以LNG船停靠碼頭影響其他商船進出港口的時間非常有限。

台電強調，北東電網涵蓋北北基480萬人口，不能沒有協和，特別是基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，預估到了2025年該區域的尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著協和舊燃油機組與核二機組陸續除役，到了2025年僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩，短期內供需缺口或許可以靠其他區域輸電融通，但輸電容量有其安全上限，不能只靠區域外融通，新建電源才是根本解方，台電規劃協和第1部燃氣機組於2027年上線，可就近供應工商發展之電力需求，以穩定電力作為地方發展的後盾。

台電也強調，協和燃油機組運轉超過40年，在地民眾對於空品改善與減少碳排有著殷切期盼。因此協和推動「以氣換油」，能滿足地方民眾期盼，以氣換油可以減少96%的空污排放許可量，在溫室氣體減排上，也可減少碳排52%。不論是滿足在地用電需求，或是減少碳排，都是在地民眾殷切期盼的。

台電說明，協和計畫設置LNG站，將填海面積東移並縮小，為了因應各界關切對基隆港的影響，台電針對貨櫃船、散裝船及郵輪三種船型，除了在可行性研究階段進行171航次的操船模擬外，後續增加進行219航次的模擬，共計390次均能安全操航進出基隆港。針對LNG船本身，也進行了223次操船模擬，結果顯示同樣安全無虞。此外，水工模型試驗結果顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

台電強調，台電將與港務公司共同研訂LNG船進出港作業安全管理規定，以確保港埠安全及降低營運影響。台電也參考基隆港各類船舶營運情境，規劃將 LNG船利用清晨離峰時段進港，若該時段有國際郵輪進港，亦將先行禮讓其優先進港，以降低對基隆港營運影響。

台電表示，國際上對於LNG站設置及卸收船進出，均有嚴格的安全及操作規範，自1959年迄今，國際上LNG站從未發生過船隻碰撞、擱淺甚或爆炸等重大嚴重事件。事實上，LNG站必須要符合安全規定，LNG船隻才願意靠港卸收，台電盼望特定人士討論應回歸科學與專業。