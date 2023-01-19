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馬來西亞籍白領變多了？來台履約外籍白領大增三成一

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，111年11月底外國專業人員有效聘僱許可4.7萬人次，較110同期6,152人次，增加5.1%，主要是「專門性或技術性工作」及「履約」增加最多，其中又以「履約」增加三成一最多。有效聘僱許可人次國籍則以日本馬來西亞最多。

主計總處表示，根據勞動部統計，截至111年11月底外國專業人員有效聘僱許可4.7萬人次（男性占73.6％），申請類別以「專門性或技術性工作」約 3 萬人次（占63.1％）最多，其次為「履約」（占18.1％），二者合占逾8成。

與110年同期比較，有效聘僱許可增6,152人次（或增5.1％），主要係「專門性或技術性工作」及「履約」分別增 4,265人次（或16.9％）及2,009人次（或31.0％）所致。

主計總處表示，「履約」是指外國法人為履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要，須指派外國人在臺從事「專門性或技術性之工作」或「華僑或外國人經政府核准投資或設立事業之主管」契約範圍內之工作。

111年11月底外國專業人員有效聘僱許可之行業別以「製造業」（占 31.5％）最多，餘依序為「批發及零售業」（16.0％）、「專業、科學及技術服務業」（12.2％）及「教育業」（10.1％），四者合占近7成；與110年同期比較，有效聘僱許可人次占比較高之主要行業中，以「營建工程業」增幅61.7％最大，「製造業」增36.4％次之。

按國籍別觀察，111年11 月底以日本及馬來西亞較多，分占 16.4％及15.3％，其次為印尼9.9％及美國6.9％，四者合占近5成；前述4國申請「專門性或技術性工作」者占比分別為59.1％、91.9％、70.2％及41.1％；與110年同期比較，有效聘僱增幅最大為印尼增1.1倍，其次為越南增89.7％。

馬來西亞 日本

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