五年來全國醫院減12家，西醫診所增加440家

主計總處發布國情統計，截至110年底為止，全國醫療院所計2萬3,278家，較105年醫院減12家，診所增加906家。各類診所以西醫增加440家最多，中醫診所也增加271家。

主計總處表示，依衛生福利部統計，110年底全國醫療院所計2萬3,278家，較105年底增4.0％（增894家），其中醫院478家，減2.4％（減12家），診所2萬2,800家，增4.1％（增906家）；診所中，中醫、西醫及牙醫診所各增271家、440家及195家，增幅分別為7.2％、3.9％及2.9％。與109年底相較，醫院及診所各減1家及增147家。

110年底醫療院所病床數計17.1萬床，較105年底增加4.6％（增0.8萬床），其中以醫院一般病床10.1萬床（占59.1％）為最大宗，較105年底增3.7％（增0.4萬床），醫院特殊（含特許）病床和診所病床分別為3.8萬床及3.2萬床（分占22.0％及18.9％），各較105年底增3.7％及8.8％，平均每萬人口病床數73.0床，較105年底增3.7床。與 109年底相較，整體病床數增930床（增0.5％），醫院一般病床及特殊（含特許）病床各增1,066床及347床，診所病床則減483床。

110年底機構執業醫事人員數計27.9萬人，較105年底增15.2％（增3.7萬人），其中以護理人員15.1萬人最多（占 54.0％），較105年底增15.2％，醫師7.5萬人（占27.0％）及藥事人員1.7萬人（占6.2％）分別增15.6％及5.7％。110年底平均每萬人口執業醫事人員數119.3人，較109年底增3.4人，其中護理人員增1.9人、醫師增0.9人。