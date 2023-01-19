台豐喜慶營收創新高 尾牙大手筆加發270萬元獎金

國內最大堆高機製造商台豐運搬設備，自2015年合併成為豐田旗下子公司，Tailift集團去年合併營收55億元，稅前利潤達到6.5%，刷新5年新高紀錄，尤其台灣、美國公司2022年業績增幅達25%與83％，成績亮眼。

台豐運搬設備日前舉辦年度歲末聯歡，今年主題為「星輝台豐、再創高峰」，規模創下歷屆以來最大，並許下新年度共同攜手再攀高峰、創下佳績的宏願。

展望2023年，公司經營層表示，今年外銷市場相關訂單能見度已看到第3季，同時持續增加產能，業績可望再成長一成以上，集團合併營收挑戰60億元。

台豐運搬設備去年完成美國新廠搬遷，擴大美國東岸銷售場，預計2023年完成中國青島廠搬遷擴大產能，加大中國市場市占率。

在業績推升下，台豐運搬設備同時注重員工福利措施與薪酬獎勵，增提各項福利措施，每年固定調薪制度與人才培訓等。也增加資本支出改善工作環境，藉此打造幸福企業，吸引優秀人才及員工長期留任。

由於公司在業績成長、分公司搬遷擴廠、資產規模、員工福利等各方面表現有目共睹，為了回饋員工一整年的努力與付出，公司今年在盛大的尾牙活動中大手筆加發270萬元獎金。