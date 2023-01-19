冷眼集／好戲拖棚 春節紅包變清明禮金？

蔡政府普發現金六千元，民眾原以為能在農曆年前開心收紅包，但立法院二度延會，卻連發現金相關特別條例都未能三讀，推估時程，恐要等到四月才發放，發現金遭諷是「清明節禮金」。綠營原本希望藉由發現金挽回民心，擺脫去年敗選陰霾，現在「好戲拖棚」，民眾失望，民進黨也再次受傷。

立法院經濟等五個委員會昨聯席審查發現金相關特別條例草案，最終條文全數保留交朝野協商，進入一個月「冷凍期」。民進黨團總召柯建銘表示，特別條例三讀後，行政院還要送特別預算、行政院長備詢、審查特別預算，發現金時程預估最快要到四月。

從去年十二月蔡政府超徵稅收、還稅於民受到關注，到蔡英文總統新年談話定調「全民共享」，一開始蔡總統並未鬆口發現金與否，在民進黨立委強力呼籲下，行政院長蘇貞昌搶先宣布發現金，牽動的「閣揆保位戰」也吵得沸沸揚揚，這項議題討論已超過一個月。前立委林濁水質疑，蔡總統猶豫不決的領導風格，稅收超徵還拿來開國安會議，稅收太多難道是國安危機？

二○二四年總統及立委大選，民進黨內普遍認為「不好選」，黨內立委期待藉由盡快發現金挽回民心，結果政策一拖恐逾四個月，不少執政黨立委被基層不斷追問何時發現金，感受極大壓力，私下感嘆「選舉利多都快變成選舉利空了」。

除了發現金時程惹議，行政院版特別條例草案也被在野黨質疑，三千八百億元預算扣除發現金一千八百億元後，其餘經費包裹不清，除有「空白授權」之虞，更淪為各部會提案搶預算的「作文比賽」。

政府還稅於民原本是美意，但政策決定反覆、執行曠日廢時，如今特別條例內容又惹議，民眾若從期望變失望，不滿感受將反映在下次選舉。