浮動式風電 鼓勵產學研合作

經濟部能源局昨（18）日召開第二次「浮動式離岸風電示範規劃說明會」，本次修正重點包括單一風場申請上限從原本的50MW（百萬瓦）調整為設置六至12座浮台，無規劃容量上限；示範計畫原訂規劃兩案，改為可依情形增加至三案。

另外，能源局此次也在評選新增「國內合作」，鼓勵開發商與國內產學研在設計、製造及運維或基礎設施提出合作。

能源局表示，去年8月召開第一次浮動風機說明會，當初規劃50MW及2026年完工併網，但開發商認為應提升單一風場申請案容量，且延後完工期限至2027年或2028年。

對此，能源局昨公布將容量上限改為單一風場申請案以浮台數量六至12座設置，假設每座浮台裝置容量為15MW，裝置容量將可達90至180MW；能源局補充，若未來出現更大型風機或新穎技術，仍將會以浮台數量為準，容量上限有機會再衝高。第二，考量提高示範計畫成功率，經濟部從原本規劃二案，修正為原則二案，但得視情形增加一案；第三，為完工併網年度從2026年延長至2028年，也就是說從選商到完工有六年施工期。

在選商評選方面，經濟部將評估投標廠商的「技術能力」、「財務能力」外，也納入「國內合作」，也就是開發商針對風場設計、製造或運維合作，以及碼頭、電網等基礎設施精進須提出與國內產學研單位具體可行的合作計畫。

能源局強調，國內合作並非產業關聯性，而是因為過去很多開發商都訴求針對台灣海況及颱風等氣候因素要與在地合作，因此特此將其納入評分。

能源局表示，示範風場計畫不得重疊海域敏感區域，且須取得環評小組初審通過，獎勵方法將有浮動式示範風場躉購費率，預計今年第4季完成選商。業者對能源局方案調整多表示贊同，對於示範風場躉購費率及何時開始招商，能源局表示，躉購費率將會盡速公布。