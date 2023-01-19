全民領現金 恐延宕到4月

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

立院委員會昨（18）日聯席審查稅收超徵全民共享法案，歷經近四小時逐條審查，朝野各說各話，無法達成共識，最終全案僅七條條文連同附帶決議，均保留送朝野協商。依議事行程推算，全民領現金恐怕要延宕到4月。

依照《立法院職權行使法》規定，議案送出委員會若須經朝野協商，除非朝野協商達成共識，否則相關議程要進入冷凍期一個月後才能表決處理。本次立法院延會只到今天，將全力處理總預算案，因此，全案想要在農曆年前三讀「已不可能」。

民進黨團總召柯建銘表示，朝野共四個版本，各有主張、難有共識，結果每一條都保留出委員會，之後冷凍期一個月，大概2月20日可進行特別條例草案表決。三讀後，行政院馬上再將特別預算送進立院，接著行政院長要赴立院備詢，預算付委審查後出委員會，再經過協商冷凍期一個月後表決，時程算起來，最快要到4月才能發現金。

立院聯席委員會昨日審查《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，全條例僅七條，連法案名稱都未達共識。國民黨主張法案名稱應納入「還稅於民」的字眼，國民黨團堅持普發現金1萬元，而民進黨支持院版草案普發現金6,000元。

國民黨 民進黨

延伸閱讀

房貸定額補貼研擬中 至少要等全民共享特別條例過關後

房貸補貼對象有條件 內政部：絕非鼓勵民眾買房

影／全民普發6千最快等4月？蘇貞昌：立院盡快通過特別條例

影／立院審全民共享特別條例 朱立倫批民進黨法案夾帶空白授權

相關新聞

6年來最低 去年經濟成長率2.43%

主計總處昨天公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，受出口嚴重衰退衝擊，大幅下修第四季經濟成長率為負百分之○點八六...

審查無共識 發現金恐延宕到4月

行政院日前送審「發現金」特別條例草案，立法院昨聯席審查無共識，全數保留交朝野協商，發現金時程恐延宕至四月。此外，民進黨立...

景氣谷底 恐拖到第3季

主計總處昨天公布去年第四季經濟成長率由正轉負，台經院研究員邱達生表示「不意外」，考量歐美通膨仍高，景氣谷底恐拖到第三季，...

學者示警 經濟復甦變數多

由於出口衰退比預期嚴重，2022年第4季經濟成長率由正轉負，去年全年經濟成長率概估也降為2.43%。財經學者示警，顯然內...

全民領現金 恐延宕到4月

立院委員會昨（18）日聯席審查稅收超徵全民共享法案，歷經近四小時逐條審查，朝野各說各話，無法達成共識，最終全案僅七條條文...

浮動式風電 鼓勵產學研合作

經濟部能源局昨（18）日召開第二次「浮動式離岸風電示範規劃說明會」，本次修正重點包括單一風場申請上限從原本的50MW（百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。