全民領現金 恐延宕到4月

立院委員會昨（18）日聯席審查稅收超徵全民共享法案，歷經近四小時逐條審查，朝野各說各話，無法達成共識，最終全案僅七條條文連同附帶決議，均保留送朝野協商。依議事行程推算，全民領現金恐怕要延宕到4月。

依照《立法院職權行使法》規定，議案送出委員會若須經朝野協商，除非朝野協商達成共識，否則相關議程要進入冷凍期一個月後才能表決處理。本次立法院延會只到今天，將全力處理總預算案，因此，全案想要在農曆年前三讀「已不可能」。

民進黨團總召柯建銘表示，朝野共四個版本，各有主張、難有共識，結果每一條都保留出委員會，之後冷凍期一個月，大概2月20日可進行特別條例草案表決。三讀後，行政院馬上再將特別預算送進立院，接著行政院長要赴立院備詢，預算付委審查後出委員會，再經過協商冷凍期一個月後表決，時程算起來，最快要到4月才能發現金。

立院聯席委員會昨日審查《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，全條例僅七條，連法案名稱都未達共識。國民黨主張法案名稱應納入「還稅於民」的字眼，國民黨團堅持普發現金1萬元，而民進黨支持院版草案普發現金6,000元。