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服務業回溫 失業率降至3.67%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處昨（18）日發布12月失業率為3.52%，較上月下降0.09個百分點；2022年全年失業率平均為3.67%，年降0.28個百分點，兩者皆為22年來同期最低。因服務業就業回溫，展望今年1月的失業率仍會繼續降低。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，2021年國內疫情升溫，全國一度進入三級警戒，管制趨嚴的情況下，內需服務業受衝擊相當大；到了2022年，雖然5月疫情再度升溫，但疫情影響程度逐漸淡化，相關指標也陸續改善。台灣已漸漸走出疫情陰霾，目前國內整體勞動市場穩定。惟針對目前全球景氣降溫，對整體失業率影響，主計總處後續會密切觀察。

同時，主計總處昨也發布各縣市人力資源調查重要指標。陳惠欣指出，在失業率調查部分，各縣市介於3.5%至3.8%。但，媒體關心澎湖縣和花蓮縣同為觀光縣市，但澎湖縣失業率達3.8%，花蓮縣僅3.5%，陳惠欣分析，可能澎湖是離島，距離看起來影響比較大一些。不過，陳惠欣強調，去年各縣市失業率均較2021年為低。

失業率 疫情 澎湖

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