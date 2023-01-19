學者示警 經濟復甦變數多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

由於出口衰退比預期嚴重，2022年第4季經濟成長率由正轉負，去年全年經濟成長率概估也降為2.43%。財經學者示警，顯然內需消費力道還是不足以支撐出口的大幅衰退，對於主計總處認為今年第3季可望復甦，台經院院長張建一、中研院研究員周雨田一致認為，變數大、不確定因素多，呼籲政府務必審慎以對。

張建一指出，雖然大家都預期通膨率在今年上半年可望趨緩，但還是會上漲，仍會衝擊國際需求，是影響今年經濟成長能否復甦的最大變數。此外，俄烏戰爭持續膠著，以及潛在的金融危機風險更是不能掉以輕心。

張建一提醒，除了持續穩住內需消費市場外，政府也必須確實執行今年逾6,000億元的公共建設，來穩住國內經濟。

關於主計總處認為下半年不必太過悲觀，周雨田則說，這必須在美國升息循環於年中停止、俄烏戰爭緊張情勢和緩、大陸經濟秩序恢復且兩岸關係正常等三項條件具足，才有機會。

周雨田表示，去年第4季內需消費力道不夠強，可能與12月新一波疫情再起有關，進而衝擊消費市場。至於今年的經濟成長率，本來就不被看好。依目前國際情勢看來，美歐衰退的可能性高，大陸疫情政策反覆，對台灣未來出口都是負面訊號。

經濟成長率 美國升息

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