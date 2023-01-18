首宗市地重劃聲請憲法訴訟 法學界期待法官有憲法高度

台中市單元二黎明自辦市地重劃案，一審依背信等罪判刑，上訴台中高分院，重劃會提全國首宗市地重劃聲請釋憲。對此，東海大學法律系副教授、憲法權威黃啟禎今(17)日建議，為避免正義遲到，期待台中高分院承審法官有憲法高度，裁准背信罪案停審，聲請釋憲，才能早日釐清法令爭議。

近20年，全國各地因自辦重劃案，出現不少地主與重劃會對簿公堂的局面，主要就在於公辦重劃與自辦重劃辦法中，抵費地的計算適用方式；對此，台中市單元二重劃會17日提出了全國首宗市地重劃聲請憲法訴訟案。

單元二重劃會富有公司被一審法官認定虛增工程款詐取抵費地，依背信等罪判刑，但被告等認為本案所適用的平均地權條例、獎勵自辦重劃辦法及土地登記規則等，有牴觸憲法疑義且直接影響裁判結果，請求二審停止審理，向憲法法庭聲請宣告違憲之判決。

東海大學法律系副教授，同時也是憲法權威黃啟禎受訪時表示，在憲法平等原則的要求下，「相同的事務為相同處理，不同事務應為不同處理。

司法院大法官相關解釋，均明確闡明立法者應依基於事實之差異，而為合理的差別對待(規範)。平等原則更禁止立法者恣意擅斷，不得將性質不相同的二事混為一談而強為相同規範，苟如此，便違反平等原則構成法規違憲。

根據平均地權條例容許自辦市地重劃辦法第2條，無限制準用公辦重劃辦法，是這次提出憲法訴訟的主要爭議條文。

被告認為，法院因此誤解自辦市地重劃抵費地產生原因與計算基礎，和公辦市地重劃都同樣是以「重劃費用負擔總計表」為準，然而自辦章程已載明「本區總開發成本」為計算依規。此一法理衝突所生之爭議，是否該由憲法法庭來釐清？

黃啟禎認為，公辦與自辦市地重劃核心內容性質既然不同，法律事實不同、法律上重要之點迥異、引起的效果也不同，凡此已不符立法準用之要件，獎勵自辦重劃辦法第2條便不應立法準用原來用以規範公辦重劃的市地重劃辦法之規定；否則便是將性質迥不相同的二事，指鹿為馬恣意強行混為一談，有違平等原則，同時也違反明確性原則，及侵犯憲法所保障的私法自治制度。

實際比較自辦及公辦市地重劃法令依據，可以明顯看出，自辦市地重劃事務中，就「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」未明確規定的事項，是完全準用公辦的「市地重劃實施辦法」。

事實上，自辦與公辦市地重劃制度兩者根本不同，卻毫無限制、沒有差別地準用，如此的立法體例，雖形式上雖有所依據，法理不免扞格不入。

實際上，憲法訴訟新制自去年1月實施以來，雖然賦予民眾個案聲請釋憲的權利，卻必須在用盡法律審級救濟程序，且受到不利的確定終局裁判，才能在收到定讞判決半年內向憲法法庭提出聲請。

就實際面來說，官司打到定讞往往曠日費時，再聲請憲法法庭作成判決時間更久了，為免正義遲到，富有公司因台中黎明自辦市地重劃衍生背信罪案，台中高分院承審法官，應有憲法高度，裁准停審聲請釋憲，才能早日釐清法令爭議，讓人民有所依循，也有助避免冤抑。