快訊

內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

蔡衍明認遭辱「國台辦狗腿」痛苦求償 陳凝觀、壹電視免賠

浮動風場示範草案 能源局無規劃容量上限、改限浮台數量

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部能源局今（18）日召開第二次「浮動式離岸風電示範規劃說明會」，本次修正重點包括單一風場申請上限從原本的50MW（百萬瓦）調整為設置六至12座浮台，無規劃容量上限。截取自能源局報告
經濟部能源局今（18）日召開第二次「浮動式離岸風電示範規劃說明會」，本次修正重點包括單一風場申請上限從原本的50MW（百萬瓦）調整為設置六至12座浮台，無規劃容量上限。截取自能源局報告

經濟部能源局今（18）日召開第二次「浮動式離岸風電示範規劃說明會」，本次修正重點包括單一風場申請上限從原本的50MW（百萬瓦）調整為設置六至12座浮台，無規劃容量上限；示範計畫原訂規劃兩案，改為可依情形增加至三案。

另外，能源局此次也在評選，新增「國內合作」，鼓勵開發商與國內產學研在設計、製造及運維或基礎設施提出合作。

能源局表示，去年8月召開第一次浮動風機說明會，當初規劃50MW及2026年完工併網，但開發商認為應提升單一風場申請案容量，且延後完工期限至2027年或2028年。

對此，能源局今日公布將容量上限改為單一風場申請案以浮台數量六至12座設置，假設每座浮台裝置容量為15MW，裝置容量將可達90至180MW；但能源局補充，若未來出現更大型風機或新穎技術，仍將會以浮台數量為準，容量上限有機會再衝高。

第二，考量到提高示範計畫成功率，經濟部從原本規劃二案，修正為原則二案，但得視情形增加一案；第三為完工併網年度從2026年延長至2028年，也就是說從選商到完工有六年施工期。

而在選商評選方面，經濟部將評估投標廠商的「技術能力」、「財務能力」外，也納入「國內合作」，也就是開發商針對風場設計、製造或運維合作，以及碼頭、電網等基礎設施精進須提出與國內產學研具體、可行的合作計畫。

能源局強調，國內合作並非產業關聯性，而是因為過去很多開發商都訴求針對台灣海況及颱風等氣候因素要與在地合作，因此特此將其納入評分。

能源局最後表示，示範風場計畫不得重疊海域敏感區域，且須取得環評小組初審通過，獎勵方法將有浮動式示範風場躉購費率，預計今年第4季完成選商。

業者對於能源局方案調整多表示贊同，對於示範風場躉購費率及何時開始招商，能源局表示，躉購費率將會盡速公布，但也希望業者這段期間可以提供成本資訊方便計算；而選商遞件時間約落在第3、4季，但詳細時程將等到選商辦法出爐才會確定。

經濟部

延伸閱讀

超徵稅收政府擬普發現金 立院今繼續審查草案 明難三讀

經濟部：陸製螺螄粉是走私品 下架與「統戰」無關

強烈大陸冷氣團影響 屏東空品測站亮「橘燈」

擴散條件不佳空品轉差 台中4座測站達「橘色提醒」

相關新聞

影／全民普發6千最快等4月？蘇貞昌：立院盡快通過特別條例

政府去年稅收超徵4千5百億元，行政院長蘇貞昌日前宣布春節後將普發現金6千元，立法院朝野沒有共識，預計最快4月才能領到現金...

主計總處：2022年全年失業率3.67% 為22年來最低

主計總處今（18）日發布12月失業率為3.52%，較上月下降0.09個百分點，2022年全年失業率平均為3.67%，皆為...

2022年GDP「保3」落空 第4季經濟陷負成長0.86%

主計總處今（18）日舉行國民所得概估統計記者會，公布2022年第4季經濟成長率概估負成長0.86%，較11月預測值1.5...

普發現金條例朝野無共識 可能拖到4月發放

•立法院經濟等五個委員會今天聯席審查全民共享特別條例草案，朝野立委歷經三個多小時討論，民進黨團堅持普發6000元，國民黨則主張普發1萬元，朝野對於特別條例7條條文皆無法達成共識，全數保留送交朝野協商，依照程序推算，普發現金最快要等到4月才可望領到。民進黨團總召柯建銘稍早接受訪問時表示，今天有四個版本，都長得不一樣，所以絕對不會有共識，這樣時程算起來，最快要到4月才可能發現金了。

2022年經濟保3落空 國發會：擴大內需維持成長動能

主計總處概估2022年經濟成長率僅2.43%，宣告「保3」落空，國發會下午表示，2023年經濟挑戰更大，政府將擴大內需，...

避免低價競爭 經部：中國製矽質鼻胃管停止輸入

經濟部今（18）日表示，停止中國大陸製矽質鼻胃管輸入一案源自代表國內業者的台灣醫材公會，主動向經濟部反映，中國大陸製矽質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。