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穩定供電過好年 台電年假4千人出勤

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

由於春節期間發用電減少，也將運用這段期間進行機組檢修維護，從總處、電廠、地區營業單位，到各地服務所，確保春節電力供應穩定無虞。

春節年假即將到來，為了讓連假電力供應無虞，台電已完成盤點電力系統各項運轉條件，從電源供應、電網運轉、電力調度，到停電事故緊急應變等，都做好充足準備，並已備妥充足運維人力，年假期間每日約有4188名台電同仁堅守崗位，確保春節供電

台電指出，今年春節假期長達10天，備轉容量率皆可維持在10%以上，供電充裕無虞。

台電表示，由於春節期間發用電減少，也將運用這段期間進行機組檢修維護，並為維持穩定供電的任務，從總處、電廠、地區營業單位，到各地服務所，都安排人員待命。

台電提醒，年假期間如遇停電事故，民眾可撥打1911客戶服務專線，即可查詢或通報停電資訊，台電會派員進行檢修，儘速恢復供電。

台電也提醒，民眾大掃除時可藉機檢查電器電源線及插頭的使用狀況，電線要避免重物或桌邊、桌腳壓到，電源線插頭與家具應保持一點距離，及檢查電器的插頭(座)是否有生鏽、焦黑、灰塵堆積並用乾布清潔，以避免積汙導電，出遠門時也可將不使用的電器關閉，不僅可減少待機電力節省電費，也可避免釀成老舊電器意外。

台電 春節 供電

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