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慘！去年Q4GDP終結26季經濟正成長 「保三」落空

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於去年第四季出口嚴重衰退，大幅下修第四季GDP（經濟成長率）由正轉負為-0.86%，終結105年第二季以來連續26個月正成長，減幅創2009年金融海嘯以來最大；連帶去年全年GDP也一舉從原本的3.06%下修為2.43%，創自106年、六年來最低經濟成長率。

主計總處表示，去年第四季經濟成長率大幅下修為負成長，主要是出口遠低於預期，全球需求大降，加上庫存調整持續，以及中國大陸疫情惡化，外貿轉弱，出口金額減少58億美元，較預測低4.7個百分點。

主計總處表示，去年第四季雖然民間消優於預期，汽車銷售轉為正成長，出國人數大增，民間消費成長2.89%。

主計總處去年11月29日預測去年第四季經濟成長率為1.52%，並下修2022年全年GDP成長率為3.06%，勉強保三。但今天公布最新概估，由於去年第四季出口嚴重衰退8.6%，去年第四季經濟成長率轉為衰退0.86%。

經濟成長率 GDP

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