虛擬電廠是什麼？為何頻傳缺電的台灣最需要？

2023年，台灣可否別再大斷電？當台灣要走向再生能源創新，又得擁抱電動車大趨勢，卻頻傳缺電，如何在電力供給與需求上平衡，早已是國內企業與民眾最積極關注的新年議題。上週一場論壇上，虛擬電廠，變成許多專家呼籲的新解方。它是什麼？能對台灣提供什麼幫助？

台灣這幾年頻傳大停電事件，連鴻海郭董早就預言，台灣未來一定缺電。2023年的台灣，缺電危機是否能有解方？是不少企業與民眾關心的新年頭號議題之一。

上週一（3日）台灣能源數位轉型產學技術聯盟第三次會員大會暨專題論壇中，電力問題也成為討論焦點。不過，現場許多專家卻不約而同地提出「虛擬電廠」（Virtual Power Plant；簡稱VPP），認為有可能是讓台灣擺脫這個棘手難題的解決方案。那是什麼？為何會有幫助？

虛擬電廠化零為整穩定系統

什麼是虛擬電廠？簡單說就是一套匯集多種類型的電源，以提高電網可靠度的系統，能緩解電力供需失衡的狀況。

虛擬電廠的優勢在哪裡？原來，它能夠在短時間內提供尖峰負載電力，具備高效率及高靈活度，並能以「削峰填谷」的方式調整用電負荷，使發電、用電趨於平衡。這些優勢非常符合台灣與許多國家面臨夏天或某些旺季，短暫地高度缺電之不均現象。也因此，虛擬電廠在全球已經成為未來能源市場營運新模式之一，後勢大為看好。

台灣能源數位轉型產學技術聯盟（TAEDT）主持人，也是中華大學創新產業學院特聘研究教授許志義在上週論壇中，便讚賞看好分散式電源虛擬電廠服務與技術的發展，不僅將為電力市場創造出新的商業模式，也可望為台灣能源轉型帶來新價值。

許志義在當天便如此點出虛擬電廠的關鍵優勢：它能將眾多小型、分散的發電與儲能設施，整合在同一個中控平台下，如同一座隱形電廠，具有「雙向互動」「即時同步」「彈性負載」的特質。

虛擬電廠，台電已有類似創新

至於台灣目前其實已有虛擬電廠的類似創新了。台電指出，內部有一套儲能自動頻率控制（AFC）的「調頻備轉」輔助服務，就可以算是其中一種，另外，還有「即時備轉」「補充備轉」等輔助服務，是台灣電力規劃的發展方向之一。

台電分析，過往主要以調度大型機組穩定供電，虛擬電廠即是透過交易平台，由傳統發電業者或自用發電設備設置的業者加入，形成多元化分散式的電力資源加入系統，提供輔助服務，以維持電力系統安全穩定運行。面對再生能源比重持續增加，多元的能源有賴數位平台的管理調度。

台電電力交易平台於2021年11月正式營運，引民間電力助供電，截至2022年底，已經有35家業者實際參與電力交易平台運作，提供輔助服務，總參與容量共計320MW。

。

虛擬電廠管理5大方向

不過，當台灣同時還在發展再生能源，虛擬電廠的應用如何納入新電力來源？另外，當電動車在台逐漸興起，虛擬電廠也需要跟著改善嗎？有無更好作法？

國立成功大學電機系待聘教授暨永續能源科技研究中心主任楊宏澤，也提出了虛擬電廠在台灣最適合的五大管理方向。

第一、實施饋線負載裕度預測，最佳化充電排程。

第二、建立參與平台誘因機制，參與區域輔助服務市場。像是在資格條件與供電順序上給予誘因。

第三、藉系統整合，通訊數位化方式管理及服務電動車充電設備。

第四、電力負載管理優化。充分掌握系統狀態，協助診斷饋線及配電系統運行。

第五、導入區塊鏈加密技術。達到強化交易資訊可靠及系統安全。

電動車在台興起後，更缺不了它

當台灣逐漸迎向再生能源接班環境，而電動車的數量持續增多，也加重電網的負擔，更突顯我國電力系統穩定運行的迫切需求。如此看來，虛擬電廠是值得積極關注的新應用趨勢。

（本文出自2023.1.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）