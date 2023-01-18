高雄農地工廠納管六成未送改善書 經濟部促業者快送件

經濟部輔導農地工廠合法化，今年3月19日前要送改善計畫書，全台仍有2萬家尚未送件。高雄送件率僅4成，經濟部在岡山農工舉辦說明會，業者反映不熟悉送件流程及擔心後續汙水處理、消防儲水等問題。經濟部中辦代理主任雲瑞龍表示，會將通案性問題交由跨部會會報討論，業者務必在期限內送件才能繼續後續合法化流程。

全台3.2萬家農地工廠申請納管，依據「工輔法」規定，必須在112年3月19日前提出工廠改善計畫，並實質完成改善消防、環保、水利或水保，119年3月19日前取得特定工廠登記（特登）。

高雄市核准2907件，目前收到1200件改善計畫書。經濟部中部辦公室今早舉辦說明會，150家業者到場聆聽計畫書撰寫格式，現場也提供個案諮詢及輔導。立委林岱樺指出，農地工廠遭遇問題很多，很多業者需要個案詢問，樂見各部會人員面對面提供協助。

高市經發局副局長王宏榮表示，高雄是工業城市，農地工廠對經濟貢獻良多，尤其螺絲產業有很強的經濟優勢，業者若來不及可在期限內先送簡易申請大綱，後續再補齊內容，個案性問題會由中央跟地方政府合力盡量解決。

陳姓業者說，工廠已經付40萬輔導金，代辦費預估要花100萬，萬一沒過損失慘重，今天聽完說明覺得不困難，想要自己寫計畫。高雄田園創新協會理事長李榮坤表示，現在業者主要還是擔心廢汙水無法經由灌溉渠道排放及消防設備要求儲水20公噸的規範過於嚴苛。