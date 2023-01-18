普發現金朝野無共識 柯建銘：最快可能要4月

行政院先前宣布將在農曆新年後普發現金6,000元，立法院今（18）日繼續審查全民共享經濟成果特別條例草案，不過朝野黨團仍是各抒己見尚未有共識。

國民黨立委曾銘宗指出，國民黨三個原則就是不舉債發現金、發現金一萬元、愈快愈好，希望朝野各委員支持國民黨提出的版本，盡快完成三讀，快的話明天院會就能完成三讀，讓行政院特別預算盡快送到立法院。

民進黨團總召柯建銘則表示，今天有4個版本，都長得不一樣，所以絕對不會有共識，這樣時程算起來，最快要到4月才可能發現金了。

民進黨立委管碧玲則說，國民黨堅持發一萬元又不能舉債，要到7月才有可能，假設真要普發一萬元，歲計剩餘也不夠，若今天要保留協商，預算進來又要保留協商，那要到4月才能發錢。若朝野不保留協商，2月28日就可以發現金。