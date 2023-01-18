普發現金6千...上班族打算怎麼花？44%全部存25%想花光

再過幾天就是農曆春節，yes123求職網今天公布「勞工過年計畫與新春消費商機調查」，高達八成八上班族今年過年計畫發紅包，比率略高於虎年的86.2%；不過「壓歲錢」的總預算平均約11,015元，則略少於去年的11,126元。對於年後政府即將普發現金6千， 四成四表示想要全部存起來，1/4計畫花光。

過年期間最大年節支出就是發紅包，調查發現，88.1%上班族「兔年過年」計畫發紅包，比率略高於虎年的86.2%；與虎年相比，51.7%表示預算「一樣」狀況；僅有23.1%表示，比起去年是「變多」；卻也有25.2%的人表示，預算比起去年是「變少」。今年整體壓歲錢總預算，平均落在11,015元，則略少於去年的11,126元。

包紅包的預算會減少，在可複選情況下，主要原因依序有：「生活開銷變大，排擠到預算」(82.4%)、「公司沒加薪」(71.3%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(43.9%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(21.5%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(12.5%)。

兔年發紅包的對象，有那些人？在可複選情況下，調查則顯示：有高達七成六(76.3%)的上班族會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給「自己的小孩、晚輩親戚」(42.9%)，或者是「同輩親戚」(21.8%)，以及「配偶或情人」(12.7%)、「朋友或同事的小孩」(11.5%)。

至於大家最期待的普發每人六千元，這筆錢計畫如何使用，主要依序為：44.2%「全部存起來」；25%「全部拿去消費」；24.1%「存起來與拿去消費各三千」；5.4%「拿去消費三千不到，存起來超過三千」；1.3%「存起來三千不到，拿去消費超過三千」。

如果這六千元「沒有」全部存起來，在可複選情況下，消費的主要項目依序是：「食」(86.4%)、「樂」(38.4%)、「衣」(34.1%)，以及「行」(32.5%)、「住」(28.7%)、「育」(22.4%)。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，像是有妻小、父母要照顧的「三明治族」，6千元應該會全部存起來；已婚但沒小孩的，花掉與存起來各3千；至於未婚的，應該是全花光。