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Zoom雲端資料中心在台落地 提升會議品質

中央社／ 記者吳家豪台北18日電

視訊會議軟體公司Zoom Video Communications, Inc.今天宣布在台灣正式啟用雲端資料中心，提升會議品質。Zoom也成為第一家通過台灣「行動應用App基本資安規範」檢測的美國通訊科技公司，符合台灣對安全與隱私的要求。

Zoom發布新聞稿指出，公司已達成政府於2020年針對海外視訊會議軟體供應商制定的2大安全準則，包括平台需要擁有本地伺服器或連線本地伺服器，以及需通過本地第三方資安稽核。

Zoom iOS和Android版本的行動應用程式於2022年4月通過財團法人電信技術中心檢測，符合經濟部工業局與多方機構所制定的標準。

Zoom工程和產品總裁桑卡林甘（VelchamySankarlingam）表示，Zoom在台灣建立的雲端基礎建設，以及為滿足台灣高規資安認證標準所投入的資源，是Zoom實踐承諾的重要里程碑。Zoom期待扮演建設性的角色，為包括公部門等多元產業中的潛在客戶展現Zoom整合通訊平台的全球領先能力。

Zoom 資安

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