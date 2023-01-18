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不擔心被資遣 三個職場生存秘訣快學起來

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為上班族遭資遣示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為上班族遭資遣示意圖。圖片來源／Ingimage

全球景氣低迷，台灣經濟也受衝擊，上班族擔心被資遣的焦慮氛圍近來也開始在就業市場中發酵。對此，科技島發言人陳尹柔今（18）日表示，上班族擔心被資遣、收入斷炊，平時就要做好準備，她點出三個職場生存秘訣。

一、即使在前景看好、體質強健的公司也要有憂患意識。隨著時代變動，任何部門都可能因策略轉換而消失，如果能力沒有與時俱進，很可能落入裁員名單中；二、平時建立職場人脈。不論現在是否有轉職的打算，對於曾共事過的主管、同事，或是合作過的客戶廠商等維持良好互動，都可能成為職涯中的轉職貴人；三、持續學習新技能、更新履歷。平常就要養成盤點工作記錄、更新履歷的習慣，並觀察市場上的機會及目前求職趨勢，即使被資遣，也具備求職即戰力。

日前有網友在批踢踢科技版上發問「被資遣對找下一份工作有差嗎？」原PO表示最近看到任職於科技業的朋友在臉書上唉聲嘆氣，但不是在感嘆怕被裁員，而是感嘆公司怎麼不趕快裁掉他，想要爽領資遣費、玩個爽，再找下一份工作。因此原PO很好奇被資遣這件事，難道對找下一份工作完全沒有影響嗎？網友們紛紛表示「被資遣才爽啊，拿錢走人欸」、「沒差，我朋友被資遣，下份工作也是爽上」、「你不說，沒人知道你是被資遣的」，多數網友認為被資遣並非壞事，但不要在找下一份工作時，傻傻說自己被資遣，印象分數一定被扣分。

陳尹柔表示，科技業雖然薪資福利令人稱羨，但一旦面臨公司縮編或個人績效不佳，科技業資遣員工同樣不手軟，必須生於憂患，隨時做好轉職準備，建議求職者可多利用免費的資訊平台，充實最新科技知識，如1111所創立的「科技島」社群，針對產業與未來發展提供詳細說明與工作職務內容解析，並請專業人士當「駐站專家」，提供目前最新科技資訊消息，加速求職者掌握產業動態。陳尹柔說目前科技業缺工現象未解，科技人才依舊炙手可熱，被資遣並不需要太擔心，因錄取關鍵還是在於求職者的「硬實力」。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，目前1111人力銀行資料庫有近六萬筆「科技業」工作機會數，企業求才若渴，正是找工作、轉職的好時機。為鼓勵年輕人發揮所長積極求職，1111人力銀行今年連續第六年舉辦「找工作送1萬」(https://event.1111.com.tw/event23/transfer_23y1w/ )活動，自1月12日起到5月30日截止，不論新、舊會員只要透過1111人力銀行投履歷找到工作，到職滿三個月以上，即可申請就發財金1萬元，預計釋出1,000個名額回饋社會大眾。

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