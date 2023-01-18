被資遣再找工作不是壞事？網友：做好這件事就很好

日前有網友在批踢踢科技版上發問「被資遣對找下一份工作有差嗎？」原PO表示，最近看到任職於科技業的朋友在臉書上唉聲嘆氣，但不是在感嘆怕被裁員，而是感嘆公司怎麼不趕快裁掉他，想要爽領資遣費、玩個爽，再找下一份工作。原PO很好奇被資遣這件事，難道對找下一份工作沒有影響嗎？多數網友認為被資遣並非壞事，但不要在找下一份工作時，傻傻說自己被資遣就可以。

網友們回應表示「被資遣才爽啊，拿錢走人欸」、「沒差，我朋友被資遣，下份工作也是爽上」、「你不說，沒人知道你是被資遣的」。也就是說，被資遣只要拿到資遣費，其實沒那麼糟，但不要在做下一份工作時傻傻說自己被資遣，印象分數一定被扣分。

人力銀行則指出，上班族擔心被資遣、收入斷炊，平時就要做好準備。科技島發言人陳尹柔點出3個職場生存秘訣：一、即使在前景看好、體質強健的公司也要有憂患意識。任何部門都可能因策略轉換而消失，如果能力沒有與時俱進，很可能落入裁員名單中；二、平時建立職場人脈。不論現在是否有轉職的打算，對於曾共事過的主管、同事，或是合作過的客戶廠商等維持良好互動，都可能成為職涯中的轉職貴人；三、持續學習新技能、更新履歷。平常就要養成盤點工作紀錄、更新履歷的習慣，並觀察市場上的機會及目前求職趨勢，即使被資遣，也具備求職即戰力。

陳尹柔表示，科技業雖然薪資福利令人稱羨，但一旦面臨公司縮編或個人績效不佳，科技業資遣員工同樣不手軟，建議求職者可多利用免費的資訊平台，充實最新科技知識。陳尹柔說目前科技業缺工現象未解，科技人才依舊炙手可熱，被資遣並不需要太擔心，因錄取關鍵還是在於求職者的「硬實力」。