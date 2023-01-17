台美21世紀貿易倡議 AIT：未來維持具企圖心談判時程

台灣與美國政府14日至17日在台北舉行「台美21世紀貿易倡議」實體回合談判。美國在台協會（AIT）會後發文指出，雙方針對貿易便捷化、反貪腐、中小企業、良好法規、以及服務業國內規章的提議文本交換意見，有志在未來數月維持具有企圖心的談判時程以持續動能；下次談判回合相關細節將在來日公布。

此談判在AIT及駐美國台北經濟文化代表處主持下進行。美國貿易代表署（USTR）以及美國助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）代表美國在台協會率領此美國代表團參與談判。美國代表團成員包括來自AIT、國務院、財政部、商務部、農業部、食品藥物管理局，以及美國國際開發署之官員。

經過為期四天的台北談判回合中，雙方針對貿易便捷化、反貪腐、中小企業、良好法規、以及服務業國內規章的提議文本內容交換意見。官員也就若干項目達成共識，並有志在接下來數月維持一個具有企圖心的談判時程以持續動能。

如同在去(2022)年8月的談判授權中所闡述，相關文本遵循雙方的共同承諾，期待達到目標遠大的貿易倡議，以強化並深化經濟與貿易關係。

美國國會幕僚曾於談判回合期間訪問台北，並聽取美國貿易代表署官員的簡報。美國貿易代表署也主持了一個利害關係人諮詢會議，符合美國所一貫堅持的透明與活躍的外部參與。

AIT最後強調，美台貿易談判皆符合美國的一個中國政策。美國的一個中國政策是以台灣關係法、美中三公報以及六項保證為指引。

美國與台灣在美國在台協會和駐美國台北經濟文化代表處的主持之下，在2022年11月8日至9日於紐約舉行為期兩天富有成效的概念性討論。此次在台北的會議為該會議的延續討論。