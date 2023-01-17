鄧振中：台美關係趨於平等 未來合作空間更大

行政院經貿談判辦公室今（17）日指出，在台北舉行的台美21世紀貿易倡議談判會議已順利落幕。行政院政務委員鄧振中表示，經過這兩次的談判，能夠明顯感受到我方與美國間的國際關係跟以往有了很大的不同，將來台美關係的合作會是一個平等的基礎上來進行。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮指出，過去這幾天美方代表團來台灣談判時，能夠明顯的感受到雙方之間的氣氛有明顯的雙方之間的氣氛有明顯的不同，因除了上次紐約及這次台北的兩次實體談判外，雙邊也有不間斷的往來互動，這中間也慢慢累積的彼此之間的熟悉度，而這次美方來台灣，也有表示明顯感受到我方不論是法規面、政策面甚至是行政速度都相當優異。

楊珍妮說，此次會議的進行方式是採取同時間有三個會議室同時進行，這樣的行政效率也讓美方相當訝異，並表示下次我方到美國去的話也會給予同樣高規格的方式迎接。

另外，鄧振中也提到，美國貿易局這次派了逾20名代表來台，也算是史上最大規模的代表團，這也顯示出美方對於台美21世紀貿易倡議的重視，且美方代表團來台的這些談判代表都有著相當多的經驗，也讓我方得談判代表有了有多學習的機會，這算是一個相當難得的經驗。

至於，此次早收協議將會觸及到的議題，對於接下來台灣產業的影響，鄧振中說，這些題目都是鼓勵性、引導性的，主要是希望政府作業能夠更透明，且能容許更多企業界表示意見，更穩定、更可預測，在加上利用數位化方式，雙方政府未來應該能更有體系往來，不管將來在制定法規、中小企業，還是這些服務業管理上面，都希望將來有機制，去相互討論。這跟過去跟美方交往，美方提出要求台灣來做事不一樣的，從近幾次與美方的接觸後，能夠顯見台灣跟美國經貿方面合作愈來愈平等，未來能避免過去美方單方報復行為，如美國301條款，脫離這個階段，合作進入新的階段，接下來的合作空間會擴大很多很多。