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過年綠電多、電壓不穩只能拔插頭？台電嚴正澄清

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
近期出現台電過年電壓不穩，所以只能拔插頭說法，台電今天指出，電力系統的電壓與頻率本來就會隨用電負載而有所變動，這是自然的物理現象。圖／記者劉學聖 攝影
近期出現台電過年電壓不穩，所以只能拔插頭說法，台電今天指出，電力系統的電壓與頻率本來就會隨用電負載而有所變動，這是自然的物理現象。圖／記者劉學聖 攝影

近期出現台電過年電壓不穩，所以只能拔插頭說法，台電今（17）日澄清表示，電壓及頻率本就會因電力供需變動，台電調度中心分分秒秒都在因應調控，把電壓控制在合法安全的範圍內，不會影響用戶設備安全。

世界各國都在發展再生能源，台電透過機組調度、發展儲能、電力交易平台調頻機制等等作為，發展綠電也維持電網穩定；台電強調，每年過年時用電低，都會有固定機制因應電壓變動，與再生能源滲透率沒有關係。

台電指出，電力系統的電壓與頻率本來就會隨用電負載而有所變動，這是自然的物理現象。針對系統頻率，電力系統須時時刻刻依用電量大小調整機組發電量來維持供需平衡。年假期間由於用電大幅降低，使電壓自然就會上升，台電時時刻刻都在監控並動態調整供電電壓，將電壓控制在一定範圍內，以維持電網穩定，這與風光發電滲透率（風光發電占比）增加無關，不影響用戶電器設備，沒有安全疑慮。

台電表示，特定人士過去批評電源不夠、台電降壓；現在又說電源太多（用電太少）、電壓太高，台電尊重其言論自由，但事實是，當風光發電量較高時，台電就會調整其它發電機組發電出力，讓原本會升高的頻率，繼續維持在約60Hz（赫茲）。

台電說明，另外考量地下電纜在電力傳輸上的特性，當年假期間用電負載減少時，為了維持系統電壓穩定，除了會事前停用變電所電容器、併用電抗器外，另亦通知汽電共生機組協助抑低電壓，台電各調度中心時時刻刻都在監控並動態調整供電電壓，將電壓控制在規定標準內，以維持電網穩定，讓電力維持在家電的電壓容許範圍內，也不會造成損壞。

台電也希望特定人士除了透過網路聲量販賣「大禮包」外，也可以向社會說明正確訊息，像是春節團圓要注意用電安全，避免同一電源插座同時使用多種電器，民眾大掃除時也可藉機檢查電器的插頭（座）是否有生鏽、焦黑、灰塵堆積並用乾布清潔，以避免積汙導電，謹記「插座不用不插」，不僅可減少待機電力節省電費，也可避免釀成老舊電器意外。

台電 再生能源 供電

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