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拚淨零排放 台灣50淨零解方聯盟正式成立

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
因應2050淨零轉型，南部21家中小企業今天正式宣告成立「50淨零解方聯盟」，承諾 2050年上下游合作夥伴達到淨零排放。記者劉學聖／攝影
因應2050淨零轉型，南部21家中小企業今天正式宣告成立「50淨零解方聯盟」，承諾 2050年上下游合作夥伴達到淨零排放。記者劉學聖／攝影

因應2050淨零轉型，南部21家中小企業今天正式宣告成立「50淨零解方聯盟」，透過FSPN完成企業組織盤查及向聯合國購買碳權完成「碳中和」，期許協助與邀請更多中小企業一同加入，實現低碳生活，承諾 2050年上下游合作夥伴達到淨零排放。

氣候變遷因應法》修正草案在立法院院會三讀通過，將2050年達淨零排放之長期目標明確入法，明定徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、強化排放管制及誘因機制促進減量，預計2024年針對年排碳量逾2.5萬公噸、共287家排碳大戶開徵碳費，中小企業未來經營也將面臨淨零議題。

FSPN聯盟南區總會長謝伯彬表示，台灣159萬家中小企業勢必要在2050年達到淨零碳排目標。面臨一群中小企業主身陷「碳焦慮」循環，為了協助中小企業尋求解決之道，透過產學合作分享全球重視「氣候嚴峻變遷議題」，讓企業主們更深刻體認ESG必須要從現在開始。未來也將協助輔導中小企業向聯合國購買碳權並取得碳權證書。

因應2050淨零轉型，南部21家中小企業今天正式宣告成立「50淨零解方聯盟」，承諾 2050年上下游合作夥伴達到淨零排放。記者劉學聖／攝影
因應2050淨零轉型，南部21家中小企業今天正式宣告成立「50淨零解方聯盟」，承諾 2050年上下游合作夥伴達到淨零排放。記者劉學聖／攝影

氣候變遷 聯合國

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