73%的全球企業領袖 對未來一年經濟前景感到悲觀

世界經濟論壇(WEF)於2023年1月17日在瑞士達沃斯登場，PwC長期擔任WEF策略夥伴，在大會中同步發布《第26屆全球企業領袖調查報告》(PwC’s 26 th Global CEO Survey)，今年報告的主題為「迎向未來，決勝今日」。調查發現，73%的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的15%大幅增加，也創下12年來對經濟前景最為悲觀的一年。

主要發現：

全球近40%的CEOs認為，如果不進行轉型，他們的組織10年內在經濟上將難以存續。

通貨膨脹(40%)、總體經濟不穩定(31%)和地緣政治衝突(25%)被全球企業視為最大威脅，網路威脅和健康威脅的排名則較一年前下降。

CEOs正在削減成本，但60%不打算裁員。為因應「大離職潮」(Great Resignation)的來襲，進而留住人才，80%不打算降低薪酬。

與美國、巴西、印度和中國大陸相比，法國、德國和英國的CEOs對國內經濟成長的樂觀程度低於全球經濟成長。

企業長期獲利能力的最大挑戰包括瞬息萬變的客戶需求、法規修改、勞動力/人才短缺和科技帶來的顛覆性衝擊。

CEOs認為氣候風險會在未來12個月內影響他們的成本和供應鏈；58%正在發展淨零碳排和因應氣候風險的策略。

在2021年和2022年，皆有超過七成的全球CEOs對未來一年經濟成長感到樂觀；僅15%左右的CEOs較為悲觀。然而，2023年局勢反轉，僅有18%的CEOs認為未來一年的經濟成長將會改善；高達73%的全球CEOs不看好未來一年的景氣，創下12年來新高。

企業不轉型 10年後就可能消失

除了外在環境充滿挑戰，近40%的CEOs認為，如果企業固守現狀、不圖變革，組織10年內在經濟將難以存續。且各大產業都普遍有這樣的認知，包括電信(46%)、製造業(43%)、醫療保健(42%)和科技業(41%)。自去年以來，CEOs對自身企業成長的信心也急劇下降(-26%)，這是自2008年金融危機以來的最大降幅，當時下降了58%。

就不同國家來看，企業對國內和全球經濟成長的信心差異很大，由於持續受到能源危機影響，包括法國、德國和英國等G7經濟體成員，對國內經濟成長前景的看法較全球更為悲觀。

CEOs同時也看到，未來10年產業的獲利能力面臨多重、直接的挑戰。超過一半(56%)認為「瞬息萬變的客戶需求/喜好」將影響獲利能力，其次是法規修改(53%)、勞動力/人才短缺 (52%) 和科技帶來的顛覆性衝擊(49%)。

企業最擔憂通膨、總體經濟不穩定和地緣政治衝突

雖然網路威脅和健康威脅是CEOs一年前最關心的問題，但今年CEOs最擔憂的是經濟衰退的影響：無論是未來一年或未來五年，通貨膨脹(40%)和總體經濟的不穩定(31%)都是CEOs認為的主要風險。25%的CEOs也認為在財務上面臨地緣政治衝突的威脅，而網路威脅(20%)和氣候變遷(14%)的威脅程度則相對較低。

烏克蘭戰爭和世界其他地區的地緣政治衝突，促使CEOs重新思考商業模式，近半數面臨地緣政治衝突的受訪者，把廣泛的干擾因素納入情境規劃和企業營運模式，主要方式包括增加對網路安全或數據隱私的投資(48%)、重整供應鏈(46%)、調整既有的市場規模和/或擴展新市場(46%)，或產品/服務多樣化(41%)。

企業削減成本 但不裁員減薪

為了應對當前的經濟情勢，CEOs正在尋求削減成本和刺激收入成長的方法。52%的 CEOs降低營運成本，51%的CEOs提高售價，48%的CEOs透過產品和服務的多樣化來達成目標。 然而，超過一半(60%)的受訪者表示，並不打算在未來一年內裁員。絕大多數(80%)的CEOs不打算降低員工薪酬，以留住人才和降低勞動力流失率。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，動盪的經濟、高通膨和地緣政治衝突，導致CEOs的悲觀情緒來到十多年來新高。因此，全球CEOs正在重新評估企業的營運模式並削減成本。然而，儘管存在這些壓力，他們仍繼續將員工放在首位，因為他們希望在「大離職潮」之後可以留住人才。

管理氣候風險 逐漸成為企業的優先事項

雖然相對於其他全球風險，氣候風險在未來一年內沒有像短期風險那樣明顯，但CEOs仍然認為氣候風險會影響他們的成本(50%)、供應鏈(42%)和有形資產(24%)。中國大陸的CEOs尤其容易受到影響，65% 的中國大陸CEOs認為氣候風險可能影響企業成本，71%的中國大陸CEOs認為供應鏈受到影響，56%的CEOs認為有形資產受到影響。

好消息是，多數的CEOs已認知到氣候變遷對企業和社會的長期影響，65%的CEOs已經實施或正在實行減少碳排放的措施，此外還有開發氣候友善的新產品和製程(61%)，或制定數據驅動的企業策略以減少排放和減輕氣候風險(58%)。

儘管越來越多的國家現在已制定出某種形式的碳定價機制，但大多數受訪者(54%)仍不打算在決策過程中實施碳定價，超過三分之一(36%)還不打算採取相關措施，以保護公司的有形資產和員工免於氣候風險的影響。

信任和轉型 創造企業長期價值

CEOs指出，如果要產生長期社會價值，就需要與廣泛的利害關係人合作，以建立信任並取得持續的成果。調查發現，當組織與非商業實體機關合作時，主要是為了解決永續發展(54%)、多元、公平和包容性(49%) 以及教育(49%)問題。

不論組織要在短期或是長期保持活力，都必須投資於人才和技術的轉型，以增強勞動力。在技術上，近三分之二(76%)的組織正在投資自動化流程和系統，在重要領域系統化提高員工技能(72%)，導入先進科技(69%)，例如雲端、人工智慧等技術。

然而，許多企業領袖也懷疑，所謂組織賦權、企業家精神等關鍵前提，是否確實存在於企業之中。比方為因應組織面臨日益複雜的外在風險時，是否容許與企業價值不一致的想法，或企業領袖是否鼓勵異議、辯論。只有23%的CEOs表示，公司的高層團隊可以不徵求CEO的意見，即為自己負責的職務或部門做出決策。 此外，只有46%的CEOs表示，他們公司的領導者經常包容小規模的疏失。然而，對於員工行為是否符合企業價值觀和方向，則有近十分之九(85%)的受訪者表示肯定。

CEOs往往也在短期需求和長期轉型之間左右為難，他們主要聚焦於「提升當前經營績效」(53%)，而不是「發展業務與戰略以滿足未來需求」(47%)。如果他們可以重新設計自己的行程，CEOs會在「發展業務與戰略以滿足未來需求」投注更多的時間 (57%)。

三項重點策略 突破悲觀景氣邁向企業永續

周建宏表示，根據調查結果，可歸納出三個發現及應採取的策略。第一個發現是企業深切感受景氣衰退，企業領袖透過降低營運成本，或提供更多元、更有價值的產品及服務做為因應行動，以度過當前的衰退時期。

周建宏指出，第二個重點是因應氣候變遷的作為，企業已可具體量化。超過六成的企業領袖表示已在執行減少碳排放的措施，其中近二成(19%)企業已完成且可量化；開發氣候友善的新產品和製程，及透過數位化減輕氣候風險，均有16%的企業領袖表示已完成且有可量化的成果。具有可量化的成果，其意義在於企業採行數位化並產生數據，才能衡量成果並據以長期落實執行。

第三個重點，周建宏表示，四成受訪領袖認為必須要「變」，企業才能在未來10年存續。「變」是必須面對的，企業採取的策略是流程數位化，並提升員工在重要領域的技能，以獲得突破當前挑戰的能量。除此之外，更要營造具有容錯度、包容性的組織文化，才能激發人才的創意，開闢未來的商機，以邁向企業永續。