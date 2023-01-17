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國發會主委曝發6千元現金時程 「三種領取方式」曝光

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唐鳳允諾2月28日就可領6千？數位部：是系統準備好

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部長唐鳳。本報資料照
數位發展部長唐鳳。本報資料照

立法院今天併案審查全民共享經濟成果特別條例草案，不分朝野立委都關注發放現金時程，個部會首長在接受立委質詢時被問及何時可以發放，並要求數位發展部同步進行發放整備工作，以利2月28日準時現金發放，數位部長唐鳳當場允諾可以做到。但隨後數位部也發聲明解釋，2月28日準備好系統開放，至於實際發放領取時間，必須依據立法院審查特別預算時程再由行政院決定。為免外界誤解，特此澄清。

還稅於民6000元現金確定過年前領不到，立法院經濟等五個委員會聯席審查特別條例，國民黨立委詢問國發會主委龔明鑫，如果特別條例在年前通過，何時可以發放現金，龔明鑫預估，最快在2月底、3月初發現金。

則認為，只要特別條例在19日三讀，最好行政院會2月2日就通過特別預算，這樣2月底前就能發現金，最慢2月9日前一定要通過，讓反對黨有意見的話有充分時間審查。

管碧玲舉例，前瞻特別條例通過後，行政院6天送來預算；紓困預算3天送來，海空軍購2天送來，立法院願意配合提早開會處理，最好5天內就能送來，2月底前就要能發現金。唐鳳表示，如果完成行政程序，可以在2月28日開始發放。

數位部隨後也再度發聲明澄清表示，數位部唐鳳部長今天在立法院被詢及全民共享發放6000元現金工作時程，表示最快可在2月28日準備好系統開放，至於實際發放領取時間，必須依據立法院審查特別預算時程再由行政院決定。

立法院 唐鳳 龔明鑫 管碧玲

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