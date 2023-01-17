國營事業春節每日一萬五千人次上崗 確保油水電穩供

經濟部所屬國營事業中油、台水及台電服務不中斷，春節期間中油除少部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。

經濟部表示，為確保春節期間油、水、電供應穩定，中油已調度備妥天然氣、液化石油氣及汽柴油，確保穩定供應；台水就全台地域特性研提「春節期間供水因應計畫」，並推演春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水；台電循例啟動「春節供電因應計畫」，規劃電廠備用緊急啟動電源與待機、後備機組，將維持全國電力備轉容量達255萬瓩至413萬瓩，供電充裕無虞。各公司於春節期間每日派出共約1萬5千餘人次，駐守各地工作崗位。

台水預估，今年農曆春節期間尖峰用水每日986萬立方公尺，將較平常的903萬立方公尺，增加83萬立方公尺，籲請民眾提前展開春節居家環境大掃除。

台電提醒，年節大掃除如油漆粉刷房屋外牆，或清洗門窗時，務必遠離電線，若遇有電線掉落或物品掉掛在電線上，請勿自行勾取碰觸，並請立即通知台電客服（1911）協助處理。台電也建議，春節團圓要注意用電安全，避免同一電源插座同時使用多種電器，若出外走春，也請記得關掉不必要電源，節能減碳安心出遊。

中油各直營加油站於過年期間，也將加強公廁清潔，提供通風、明亮、無臭味，讓消費者滿意的如廁空間。

為便利水電費繳納，民眾除可至台水、台電官網、網路銀行及四大超商繳費外，亦可掃瞄水、電繳費通知單上的QR Code即查即繳。

經濟部表示，春節期間如有問題，都可撥打24小時服務專線1912（中油）、1911（台電）、1910（台水），各公司將迅速回應及解決。