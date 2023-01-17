台綜院2022年12月產業電力景氣燈號續亮藍燈

台灣綜合研究院今天發布2022年12月EPI電力景氣指數，2022年12月份全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少5.81%，整體產業電力景氣燈號續呈藍燈。其中台電高壓以上產業用電量較去年同期減少4.52%，製造業用電成長為-4.86%，服務業用電成長為-2.94%。台綜院並預估2022年全年經濟成長率為2.8%。

台綜院指出，由於全球政經局勢動盪不安，俄烏戰爭爆發、中國大陸清零政策、全球通膨壓力及各國持續升息等不利事件接踵而來，全球經濟陷入蕭條危機。受到國際市場需求下滑影響，國內各產業生產動能萎縮；國內產業用電量在上半年主要靠半導體獨撐成長，下半年則仰賴疫情趨緩所釋放的民間服務業用電成長。

台綜院同時預測2022年12月份經濟成長率為0.7%，且下修第4季經濟成長率預測值為1.3%，較12月預估值1.4%微幅調降0.1個百分點；低於主計處11月公布之預測第4季經濟成長率為1.52%；預估2022年全年經濟成長率為2.8%。

台綜院指出，台灣經濟受到這波高通膨、高庫存影響，導致產業低需求、低成長效應，整體製造業呈現疲軟不振。化學材料業、塑橡膠業及鋼鐵業等傳統產業，自2022年初以來，用電量皆為負成長，第3季起電力景氣燈號轉為藍燈，產業景氣明顯下滑或呈低迷態勢；電腦、電子及光學製品業用電量則震盪走跌，產業景氣走向衰退；半導體業自9月開始用電成長明顯滑落，電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉為下行的黃紅燈，10月再轉為持平的綠燈，12月落入下行衰退的黃藍燈。台灣走過多事之秋的一年，面臨國內外諸多問題與挑戰，有待後續追蹤觀察影響，並審慎因應。