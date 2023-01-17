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影／高科技廠房敢裝太陽能板了！群創光電台南廠今併聯

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
群創光電智能循環液晶萃取中心全自動化廠房。記者修瑞瑩／攝影
群創光電智能循環液晶萃取中心全自動化廠房。記者修瑞瑩／攝影

科技廠房需要綠電，但是考量到消防與結構安全等問題，多數都沒有辦法在廠房屋頂上設置太陽能光電群創光電突破困難，在台南3廠完成6MW設置，今天舉辦與台電併聯啟動儀式。

行政院副院長沈榮津南下參與儀式，他開玩笑表示，「以後科技廠房都要列管」，如果有用電需求，都要先問廠房上有沒有蓋光電板，不能光要用綠電，卻只想著跟別人買，自己卻不想生產。

除了太陽光電併聯，群創致力於面板回收，與工研院合作，以創新科技成立「智能循環液晶萃取中心」，也在今天揭幕啟動。

儀式今天在群創光電台南3廠舉行，包括群創董事長洪進揚、沈榮津、台南市長黃偉哲、工研院院長劉文雄、台電副總蕭勝任及南科管理局局長蘇振綱等人都參與。

洪進揚表示，群創今年20周年，在「轉大人」之際，也準備承擔更多的責任，不光只是用電大戶，在產電上也是模範生，而科技廠多數使用離岸風電作為綠能，不敢在屋頂上架設太陽能板，主要是場內的設備動輒上億，但感謝團隊設計出能夠防17級強風，與7級地震，還設有溫控保證消防安全，作為業界的楷模。

群創指出，今天併聯的發電量是6MW，不只在南科，其他包括竹科、路科的廠房也都將跟進，預計在年底前完成40MW，較法令規定的2025年需併聯，提早3年。

黃偉哲則表示，台南市政府配合產業界發展太陽能光電，但是有關於在地面型光電板的設置上，仍然需要與居民多溝通。

劉文雄表示，液晶面板在製造過程中約有3成的損耗，玻璃中液晶像黃金一樣的貴，如果能夠回收再利用，不僅環保也能節省成本。

他表示，工研院在經濟部科技專案及環保署補助下，合作開發出廢液晶面板處理再利用技術，將廢棄面板中之的液晶、銦和玻璃各別分離、處理後進行再利用，每年可以為群創省下4億元。

群創表示，智能循環液晶萃取中心為全球首座自動化的液晶循環再利用工廠，全面自動化，不良品面板收集分類後，運送至萃取液晶中心 ，作業流程中只有一開始，會透過人員以堆高機把面板送到面板解包機(Un- pack)，之後完全為自動化產線流程，面板經破碎機壓碎後，再送往萃取槽經過循環萃取沖洗，卸除液晶，業界創舉。

群創光電台南3廠今天舉辦自設太陽能台電併聯啟動儀式，螢幕上是屋頂的太陽能板。記者修瑞瑩／攝影
群創光電台南3廠今天舉辦自設太陽能台電併聯啟動儀式，螢幕上是屋頂的太陽能板。記者修瑞瑩／攝影
群創光電董事長洪進揚（右）向行政院副院長沈榮津（左）說明智能循環液晶萃取中心的運作。記者修瑞瑩／攝影
群創光電董事長洪進揚（右）向行政院副院長沈榮津（左）說明智能循環液晶萃取中心的運作。記者修瑞瑩／攝影
行政院副院長沈榮津（左四）今天參與群創光電智能循環液晶萃取中心啟用儀式。記者修瑞瑩／攝影
行政院副院長沈榮津（左四）今天參與群創光電智能循環液晶萃取中心啟用儀式。記者修瑞瑩／攝影
群創光電董事長洪進揚。記者修瑞瑩／攝影
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群創 面板 太陽光電 光電

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