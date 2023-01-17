主計總處：2022年11月底再生能源裝置容量 年增22.1%

對經濟部、台電來說，今年也許是再生能源可望在帳面上有漂亮成績單的一年，包括再生能源發電占比大有機率突破10%。以及風光電的滲透率在去年12月破兩成後，最快在大年初二就可能突破30%。但是，學者指出，這背後的實質意義，可能是台電必須要開始考慮「棄電」，以免發生公眾安全危機。

2023-01-17 11:30