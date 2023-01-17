主計總處：2022年11月底再生能源裝置容量 年增22.1%
根據主計總處國情統計通報顯示，我國2022年11月底再生能源裝置容量年增22.1%，近年均呈現雙位數成長。
主計總處指出，至2022年11月底我國再生能源裝置容量已達13.6GW，較2021年同月底增2.5GW(+22.1%)，其中太陽光電增加2.0GW(+27.3%)，風力(包括陸域及離岸)增加0.5GW(+45.8%)，再生能源占總發電裝置容量比重亦從2016年底9.5%升至去年11月底22.1%。
各再生能源類別中，以太陽光電總裝置容量占大宗，至2022年11月底為9.3GW，占整體再生能源總裝置容量之 68.1%，較上年同月底增2.8個百分點；其次為慣常水力2.1GW，占15.4%，減3.4個百分點；另風力1.5GW，占 11.1%，增1.8個百分點。
就發電主體別觀察，由於政策獎勵全民參與設置，2022年11月底太陽光電逾八成屬自用發電設備；慣常水力則有近九成八來自台電；風力以民營電廠為主，占72.0%，台電則占27.6%。併計後，自用發電設備總裝置容量占整體再生能源比率為61.8%，遠高於台電20.2%及民營電廠18.0%。
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