快訊

岸田文雄的歐美之旅：日本強化應對中國與北韓威脅

換肝仍撐不到過年 資深歌仔戲女星離世享壽70歲

免稅再折7%！過年玩日本「買爆3C家電」 4大電器店折價券全收錄

年前好消息！南科屏東園區環評初審過關

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

年前好消息！南部科學園區屏東園區環評今（16）日通過環保署專案小組初審，將帶動年產值360億元，提供5,400個工作機會，後續將送環評大會確認。

國科會將新設南科嘉義園區、屏東園區，其中嘉義園區在去年底率先通過環評初審，今日舉行屏東園區環評第三次初審，也終於說服環評委員亮起綠燈，在農曆年前通過環評初審。

南科管理局表示，南科屏東園區位於屏東市，面積約73.8公頃，開發範圍皆屬台糖土地，預計發展「智慧農醫」、「綠色材料」、「太空科技」及「其他新興科技」等四大主軸產業，年產值估305億元至360億元間，提供4,800至5,400個就業機會。

在用水方面，預估2033年實際用水量達3,600CMD，將提升用水回收率至82%；用電約66,000Kw，將配合設置及取得再生能源。

前次審查，環委主要關注與鄰近的屏東科技產業園區各項汙染的加成影響，並希望加強說明影響範圍重疊處的健康風險。

南科管理局經過綜合評估，包含空品、噪音、滯洪排水、放流水質、廢棄物、交通運輸等，評估環境衝擊合成影響皆屬輕微，也對保育類鳥類提出減輕對策。

此外也承諾將智慧農醫、太空科技、其他新興科技等產業用水回收率提升至70%，並輔導廠商逐步提升用水回收率。

環委經討論後，要求加強營造東方草鴞友善環境、化學品使用管理計畫等，同意通過此案。不過南科管理局對於環委、環保署要求施工期間運輸車輛應50%以上為最近二期排放標準車輛或電動車輛，認為實務執行有困難，將留到環評大會再討論。

環評

延伸閱讀

量縮價揚 信義房屋：竹北園區客對這2種產品有「群聚效應」

民進黨主席補選／屏東投票率24.5％ 但原鄉投票率有62％

桃市大安科技園區徵收卡關 議員憂產業聚落恐泡湯

賴清德「向黨員報告」進屏東 黨員砲火四射再掀縣長初選裂痕

相關新聞

爆料公社是中資？經濟部投審會：當時受益人皆台籍

臉書社團「爆料公社」遭網友質疑有中資介入，經濟部投審會16日對外說明，依照2018年投審會審查時資料，爆料公社的唯一股東...

經部攜12通路業者推春節促銷 統一超茶葉蛋續凍漲

經濟部攜手10大超商市通路業者及台糖、台鹽共1.5萬多家門市，推出春節平價促銷活動。統一超商維持茶葉蛋價格每顆新台幣10...

去年虧2675億 台電指若不調電價今年恐也一樣

台電去年虧損2675億，台電副總經理陳銘樹南下主持高雄營運處新舊處長交接典禮會後表示，電價如果不調整，今年推估虧損也一樣這個數字。政府這次超徵...

風場融資不順？ 海龍：按期程推動建置、積極促融資到位

允能離岸風場出現財務危機，也讓各銀行團對於各項離岸風場融資案嚴格檢視，被認為首當其衝的是區塊開發離岸風場及潛力場址的海龍...

桃機旅客多 內政部：提早2.5hr到機場 多利用自動通關

為便利國人出國旅遊，自動查驗通關再升級，以往使用自動通關前，須先到人工櫃檯辦理註冊，才可使用。現在升級「註冊及通關」二合...

慘！ 年關將至 製造業、旅行社無薪假增溫

農曆年前無薪假情勢回升。勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,153家、14,196人實施無薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。