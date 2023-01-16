年前好消息！南科屏東園區環評初審過關

年前好消息！南部科學園區屏東園區環評今（16）日通過環保署專案小組初審，將帶動年產值360億元，提供5,400個工作機會，後續將送環評大會確認。

國科會將新設南科嘉義園區、屏東園區，其中嘉義園區在去年底率先通過環評初審，今日舉行屏東園區環評第三次初審，也終於說服環評委員亮起綠燈，在農曆年前通過環評初審。

南科管理局表示，南科屏東園區位於屏東市，面積約73.8公頃，開發範圍皆屬台糖土地，預計發展「智慧農醫」、「綠色材料」、「太空科技」及「其他新興科技」等四大主軸產業，年產值估305億元至360億元間，提供4,800至5,400個就業機會。

在用水方面，預估2033年實際用水量達3,600CMD，將提升用水回收率至82%；用電約66,000Kw，將配合設置及取得再生能源。

前次審查，環委主要關注與鄰近的屏東科技產業園區各項汙染的加成影響，並希望加強說明影響範圍重疊處的健康風險。

南科管理局經過綜合評估，包含空品、噪音、滯洪排水、放流水質、廢棄物、交通運輸等，評估環境衝擊合成影響皆屬輕微，也對保育類鳥類提出減輕對策。

此外也承諾將智慧農醫、太空科技、其他新興科技等產業用水回收率提升至70%，並輔導廠商逐步提升用水回收率。

環委經討論後，要求加強營造東方草鴞友善環境、化學品使用管理計畫等，同意通過此案。不過南科管理局對於環委、環保署要求施工期間運輸車輛應50%以上為最近二期排放標準車輛或電動車輛，認為實務執行有困難，將留到環評大會再討論。