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爆料公社染紅？投審會：四年前審查無中資

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

外傳「爆料公社」實為中資操控，經濟部投審會今（16）日針對「爆料公社」案初步說明，據2018年投審會審查資料，公司唯一股東是英屬維京群島商BLC GROUP HOLDING LIMITED，相關受益人為我國籍。

投審會表示，「爆料公社股份有限公司」成立於2017年8月1日，目前實收資本額為新台幣4200萬元。依照2018年投審會審查時資料，爆料公社的唯一股東為英屬維京群島商BLC GROUP HOLDING LIMITED，當時相關受益人都是我國籍。

投審會說明，爆料公社前一次審查時間為2018年，至今已是4年前，因此暫時無法確定現在相關股權結構是否和四年前審查時一樣不變。

投審會強調，針對類似的社會矚目或檢舉疑似中資案件，都會先以內部資料了解公司登記或股權資料，現階段仍在檢視資料中，後續如果有需要，不排除會另請公司說明，目前未有確切時程，但並非已經「結案」。

投審會 爆料公社 中資

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