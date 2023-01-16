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特斯拉美國大降價 台灣跟進？公司：並未調整售價

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

美國特斯拉近期宣布大降價，一口氣大降1萬3000美元（約新台幣39萬元），引發美國車主的不滿。不過台灣特斯拉表示，目前台灣並沒有調整價格。

TESLA的MODEL Y才剛上市，市場需求強勁，去年12月車輛大量到港，MODEL Y大量交車，在12月的領牌數達到4,073台，創下歷史紀錄。不過元月起可能沒有這麼多車可交，掛牌數也將大量縮縮減。

此外，在美國特斯拉大降價之後，對台灣特斯拉的新車銷售是否造成衝擊，仍待觀察。

美國特斯拉大降低，主要是為了在需求疲軟的情況下增加銷量，特斯拉執行長馬斯克決定在美國大幅降價，對於現有客戶來說，他們所擁有的汽車轉售價格將隨著新車型價格大幅下降而受到重創。

對於台灣市場而言，消費者對特斯拉的新車款需求仍然強勁，不過已購車的消費者擔心新車降低會直接影響手中車款的價值。而有意購買特斯拉的消費者則密切關注台灣市場是否會跟進降低，消費者認為，如果美國特斯拉降價、台灣不降價，將是對台灣消費者的不公平。

此外二手車的市場行情也是另一個關注的焦點，新車降價將立即重創二手車交易，並可能進一步壓低價格。他說，購車者通常更希望購買新車，因此二手車的價格可能會下降更多。

特斯拉 新車銷售 美國

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