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台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

宣德將擴增台灣40%組裝業務 布局醫療、工業等新藍海

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
宣德董事長蔡鎮隆。宣德／提供
宣德董事長蔡鎮隆。宣德／提供

宣德（5457）2022年營收191億元，年增3.3%，再創歷史新高。因應客戶分散生產區域，董事長蔡鎮隆今（16）日宣布將擴增台灣組裝業務40%，並切入少量多樣的醫療、工業、低軌衛星等新藍海，佈局第二成長引擎，預計台灣的營收比重將提升至15-20%。

展望今年營運，由於歐盟新規定2024年當地銷售手機必須使用USB Type-C，配合美國客戶的規格改款，宣德在手機、耳機、NB、Pad、鍵盤等連接線的兩端接頭，新產品均隨之升級，對營運將有加分效果。另外，宣德亦積極參與新型磁吸式充電，具有充電速度快、安全、減少充電孔耗損等優勢。整體而言，期待公司今年整體營運，能繼續向上創高。

至於2023年第一季營運，宣德發言人徐嘉德認為，本季工作天數較少，營運相對保守，但工業用電子的新品將於2月開始貢獻營收，且單位售價亦較高，能挹注動能。

蔡鎮隆認為，擴充台灣工業市場的組裝產能，將是今年營運重點。不但能降低消費性電子的周期波動，有利提升毛利率，同時將嘗試更多新的客戶、共同發開新的明星商品。質與量同步提升，希望培養公司的第二個成長動能。

不只台灣，公司將持續擴充全球的九個據點，包含馬來西亞、墨西哥、菲律賓、越南等廠區。翻開宣德2022年區域營收比重，中國大陸占65%，但比重已低於過往逾八成的水準。台灣占12%、馬來西亞占1%、海外子公司占22%。預期2023年，台灣將占營收15-20%；中國大陸占比未來將降至五成左右。

若單獨分析台灣組裝產能，擴充之後，醫療內視鏡、工業類別產業、低軌衛星模組線束、綠能將開始有個數位的占比，這將是第二引擎要開始培養的重要小金雞；台灣產能也是提升獲利、實現企業轉型的關鍵。

回顧去年，宣德強化公司治理制度，完成ESG永續報告書、供應鏈環保及社會責任守則、成立審計委員會，並導入綠能設備及節能管制。今年將規劃供應商簽署誠信承諾書達100%、年度員工教育訓練達4000小時以上、員工簽署誠信承諾書達100%，並預期未來三年要逐年降低10%的二氧化碳排放量。

宣德 營收

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