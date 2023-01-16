利多一波波釋出 「銅」博士閃亮

銅價往往被視為經濟領先指標，且有銅博士的美名，目前最差的情況似乎已過，再加上俄烏戰爭後的能源轉型商機，以銅材作為各種綠能設施的關鍵原料來看，銅需求也勢必在今年獲得激勵。

街口投信分析，LME銅價自今年1月5日起，連續六個營業日上漲，累積漲幅超過11%，價格更是一舉站上每公噸9,000美元，創2022年6月以來的新高水準，關鍵就在於中國大陸疫情清零政策的逆轉，鑒於大陸銅材使用量占全球的五成以上，儘管大陸境內疫情依舊嚴峻，但隨著經濟活動快速復甦，投資人預期銅需求也將獲得提振，特別是在1月8日大陸解除邊境管制，除允許入境旅客免於集中隔離外，中國大陸公民亦可有序地開放出境，大陸經濟重啟的鐘聲正式敲響。

除此之外，美國去年12月的通膨年增率已放緩至6.5%，遠遠低於去年6月的高峰9.1%，雖然仍與Fed目標2%相距甚遠，但這已足以使Fed放緩升息幅度，目前市場投資人普遍預期2月FOMC會議將僅需升息25bp，抑制經濟增長的力道也將開始趨緩。