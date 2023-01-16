氣候變遷因應法三讀通過 台灣碳費與歐盟碳稅倒數中

為改善全球氣候變遷問題，達成永續發展目標，環保署原提出的「溫室氣體減量及管理法」修正草案，於1月10日經立法院三讀通過修正為「氣候變遷因應法」，除明定主管機關淨零權責外，亦新增對排放源徵收碳費之機制，KPMG安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，該法案之通過，將淨零碳排從口號轉變為具強制性的法律規範，展現我國在2050年達成溫室氣體淨零排放目標之決心。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥解釋，此次新增的徵收碳費機制引起各界高度關注，據報載碳費將採取分階段對排放源徵收，第一階段鎖定年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的產業，例如占台灣碳排放最大宗的鋼鐵、半導體或水泥等產業。然而，電力業的直接排放則被排除在外，改由使用電力造成間接排放之業者徵收。而徵收之碳費收入主要將作為「溫室氣體管理基金」，專款專用於辦理溫室氣體減量工作、發展低碳與負排放技術及產業、補助及獎勵投資溫室氣體減量技術等，以促進溫室氣體減量及低碳經濟發展。但碳費的開徵時間點（預計在2024年）、具體徵收費率等規定，仍待環保署制定徵收子法而定。

相較於台灣，KPMG安侯建業稅務投資部執行副總廖月波說明，在全球推動淨零碳排趨勢下，歐盟已於2022年12月13日達成臨時協議，建立歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）以應對氣候變遷以及防止碳洩露。根據協議，CBAM之建立是為了平衡在歐盟排放交易體系（EU Emissions Trading System, ETS）規定下的歐盟產品和進口商品間所支付的碳價格。此法將強制進口貨物到歐盟的公司購買所謂的CBAM憑證，以支付「在生產國已依據碳價格支付之費用」以及「歐盟排放交易體系下碳配額」間的差額，鼓勵非歐盟國家提高其改善氣候之決心，該法預計於2023年10月1日起開始實施。

此CBAM法案雖然尚未最終確認實行細節及內容，但受影響企業未來可能需一邊面對國內的碳費，而如有出口受規範貨物到歐盟也需面對歐盟的CBAM，建議企業應密切注意環保署後續公布碳費徵收子法之規定，及CBAM中對已於第三國繳納之碳成本抵減之相關規定，以完整評估台灣碳費與歐盟CBAM之遵循成本與揭露機制。