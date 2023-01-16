慘！ 年關將至 製造業、旅行社無薪假增溫

農曆年前無薪假情勢回升。勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,153家、14,196人實施無薪假，較上一期增697人，其中製造業增174人、旅行社增415人，勞動部表示，多為接續實施。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期有一些小型工具機業、機械零組件業、自行車零組件業者實施無薪假。

他並表示，儘管防疫鬆綁、國境開放，部分小型旅行社仍抱持觀望，接續實施無薪假，惟天數及人數都有略減。此外，批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業等內需產業無薪假情勢大致持平。

統計顯示，製造業目前有253家、4,613人實施無薪假。四大業中，金屬機電業有2,423人、資訊電子業有764人、化學工業有610人、民生工業有816人實施無薪假。勞動部表示，製造業無薪假後勢須密切關注。

各業中，以支援服務業（含旅行社）實施無薪假6,444人最多，其次為製造業有4,613人；批發零售業有1,061人排第三。