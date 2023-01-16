安心過好年 十大通路、國營事業年前推平價促銷

經濟部今（16）日召開「年前平價促銷記者會」，7-Eleven、全家、家樂福、全聯等十大通路與所屬國營事業台糖及台鹽分別推出過年促銷優惠專案，喊出要讓民眾安心過好年。

行政院12日通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，院長蘇貞昌要求各部會同步進行相關預算及施政整備作業，一旦特別預算通過，政院能立刻展開相關施政跟建設；昨（15）日再強調，為了讓全民在開春後能領到6,000元祝福，政府都要預作準備。

至於經濟部是否將提出發放現金後促銷方案，經濟部次長陳正祺稱，立法院法制作業尚未完成，無法說明經濟部未來是否規劃針對6,000元促銷案。

這次參與促銷通路業者包括7-Eleven、全家、萊爾富、OK便利商店等四大超商；家樂福、愛買、大潤發等量販店；全聯、美廉社、楓康等超市，以及台糖、台鹽等經濟部所屬國營事業，全國約1.5萬家門市適用。

本次優惠包括7-Eleven的茶葉蛋凍漲，維持原價10元、超過500項民生用品，以及100款春節禮盒最優惠買一送一起。全家的全+1商城買年貨消費1元可累積1點積分，888積分換88元全家購物金。

家樂福推出百款人氣生活用品及食品買一送一，18至20日會員滿2,000享九折，更強調過年後的開學、繳稅季也會有相關優惠活動。愛買嚴選米、油、醬油、衛生紙、火鍋湯底等民生必需品買一送一，18日至20日會員滿2,000享九折。

全聯生鮮商品及民生用品全聯價八折起優惠，長期規劃的抗漲專區更有平均3,000至4,000個豐富品項，並於每週固定時間推出限定買一送一等優惠。美廉社平價抗漲專區嚴選罐頭、年節糖餅各項民生夯品7折起。

另外，台糖、台鹽也有推出平價商品，如安心豚冷藏豬肉及小排肉、香腸等豬肉製品；各式包裝調味鹽及鹹淨牙膏優惠價、安心豚冷藏豬肉及小排肉、香腸等豬肉製品。

對於近期物價通膨高，政府要求業者建置平價專區，而哪些面臨成本壓力，年後必須有所調整？7-Eleven代表說明，相關原物料確實有漲壓，但透過集團採購優勢及內部優化成本都有所調控，年後也有機會凍漲。

對此，家樂福代表說，今年過年後遇上疫情結束民眾出國潮、開學季及228連假，相信過年後也有很多促銷回饋，消費者購買生活用品現階段仍可享有回饋優惠券，也提醒過年後購買家電反而比較划算；對於哪些物品明顯有漲壓，但都選擇自行吸收，家樂福提到許多生活用品都面臨壓力，但是業者透過分散消費者購買需求，都會做好把關價格。