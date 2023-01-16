數位部攜手外交部與宏碁 贈烏克蘭校園數位設備

數位發展部在15日派員造訪烏克蘭利維夫（Lviv），與外交部、台灣電腦品牌宏碁（2353）（Acer）及烏克蘭天主教大學合作，共同援贈當地Grono中學發電機、筆記型電腦、平板及創客工具等電力及數位設備，協助烏克蘭重建校園數位基礎環境，展現「臺灣襄助，無限未來」（Taiwan Can Help Free the Future）的夥伴精神。

數位部表示，唐鳳部長本月11日起出訪立陶宛，不僅深化台立雙方的夥伴關係、宣布數位部參與立陶宛發起的烏克蘭重建計畫，更在與外交部及宏碁公司緊密合作下，共同協助烏克蘭西部大城利維夫的中學重建數位教育基礎環境，展現民主陣營攜手對抗專制主義的決心。

援贈儀式於當地時間15日下午舉行，唐鳳透過影片致詞指出，科技應為全民創造更美好的未來，政治因素不應成為合作的阻礙，這也是我國去年與美國、烏克蘭等全球60國夥伴，共同簽署《未來網際網路宣言》（Declaration for the Future of the Internet）初衷。

唐鳳表示，基於宣言的合作理念，我國向飽受戰火蹂躪的烏克蘭伸出援手，盼透過捐贈發電機與數位教學物資，讓該國學生有持續學習的環境，連結全球的數位資源。期盼藉由本次建立的夥伴關係，能讓台灣和烏克蘭展開更多合作，因為台烏雙方擁有共同的價值觀，亦即人權、法治與自由。

唐鳳也邀請烏克蘭夥伴參加明年的「自由數位民主對話」論壇（Free Digital Democracy Dialogue, F3D），盼能串連民主陣營，共享無限未來。