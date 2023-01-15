獨家／允能陷「缺錢」危機！銀行團提「四不」

允能風場財務危機恐未除。債權銀行團上周與允能代表開會，初步凝聚對允能聯貸案採不減債、不降息、不增貸、不延長借款期限等「四不」共識；據透露，一旦允能無法提出令銀行團滿意的新財務方案，恐無法再動撥後續的聯貸資金，允能恐陷入「缺錢」的惡性循環中。

因隨允能工程進度、增加了聯貸動撥資金，據銀行團2022年底最新數據，20家聯貸銀行對允能授信總餘額已攀升到683億元台幣（約20.8億歐元），動用率約81%，尚未動撥金額約161億台幣（約4.9億歐元）。

銀行團高層說，目前允能有三大危機，一、經濟部對允能申請展延完工的態度，二、允能工程預算嚴重超支，三、大股東對資金短缺未能提出解決、補救辦法，這也是銀行團是否讓允能後續再動撥聯貸資金的三大關鍵。

該高層直言，允能因疫情使船舶調度延誤、老外也進不來，加上滑樁事件，工程延宕造成預算超支，「增加這麼多預算、允能要找誰進來補錢？是否能提出足以讓銀行團信服的新財務方案？」都是銀行團後續是否同意動撥資金的關鍵。

允能風場分為一期、二期，共設置80支風機，但至今只裝設16支風機，進度延宕，經濟部能源局要求允能2023年1月底提交展延補件報告；據了解，允能向銀行團申請展延完工是到2023年6月底，但銀行團尚未通過。

另一家債權銀行也指出，除能源局態度外，躉售電費調整、及能源局是否對允能祭出懲罰條件，也是觀察重點。

就算能源局同意展延，最關鍵的仍是允能工程預算嚴重超支的問題。該主管說，允能興建80支風機的水下基礎安裝工程從2023年9月延到2024年11月，期間包括船舶租賃費、保險成本、及通膨導致燃料成本走揚等，新增建置成本恐高達500~600億台幣。

他說，當初允能的工程進度和財務模型都失真了，「這500~600億台幣的新增成本，允能得對銀行團提出中長期的新財務計畫」，不論是允能大股東掏錢、還是要引進新資金，需提出讓銀行團信服且可行的方案，才能繼續支持允能再動撥聯貸資金。

目前銀行團共識是，仍繼續支持政府的綠能政策，但不贊成對允能減債、降息、增貸、及延長借款期限；至於尚未動撥的百億元資金，也得觀察後續允能新財務方案。