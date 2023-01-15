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412萬人農曆年前領錢！勞保、國保等年金給付「這一天」入帳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農曆春節連續假期即將到來，勞保局為了讓民眾安心過好年，目前領取各項勞保、職災保險、國保年金、及老農津貼共約有412萬人，將於本周四（19日）入帳。本報資料照片
農曆春節連續假期即將到來，勞保局為了讓民眾安心過好年，目前領取各項勞保、職災保險、國保年金、及老農津貼共約有412萬人，將於本周四（19日）入帳。本報資料照片

農曆春節連續假期即將到來，勞保局為了讓民眾安心過好年，目前領取各項勞保、職災保險、國保年金、及老農津貼共約有412萬人，將於本周四（19日）入帳。

勞保局表示，目前正在領取勞保及職業災害保險年金給付（含老年年金、失能年金、遺屬年金）共164萬餘人，國保年金給付（含老年年金、遺屬年金、身心障礙年金、身心障礙基本保證年金、老年基本保證年金及原住民給付）共194萬餘人，以及老農津貼54萬餘人，預估將有412萬人可以於年節前領到年金給付及津貼，民眾可以安心過好年。

此外，今年勞工保險被保險人紓困貸款已於1月7日受理截止，並已核准9.1萬餘件，有6.3萬餘名勞工之申貸金額已撥款入戶，勞保局正積極持續審核撥款中，預計農曆年前完成撥款作業。

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