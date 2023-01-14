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春節除夕到初三 出勤工資未加倍最高可罰雇主100萬

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局提醒今年1月21日農曆除夕至1月24日大年初三屬法定假日。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局提醒今年1月21日農曆除夕至1月24日大年初三屬法定假日。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局表示，今年1月21日農曆除夕至1月24日大年初三，屬於法定休假日，雇主應依法給假，如徵得勞工同意於該日出勤，工資應依法加倍發給，該休假日如逢勞工例假或休息日，依勞基法雇主應補假一日；

部分工時的時薪制(PT)的工作人員，依法仍需加倍發給工資。雇主倘若違法，最高可開罰100萬元。

勞工局說明，如果全時的月薪制工作者，依彈性工時調整比照行政機關辦公日曆表，因1月21日除夕及22日初一恰逢星期六、日的休息日與例假，所以調整於1月25日、26日補假兩日，補假日的性質為國定假日；至於勞雇雙方如自行約定於其他日期補假，亦屬可行。

1月20日及1月27日為彈性放假，分別於1月7日與2月4日的星期六補行上班，勞工若於這2日出勤，應依休息日出勤的標準計給加班費。至於非依行政機關辦公日曆表出勤的事業單位，如因應行業營運特性，與勞工個別約定將國定假日調移至其他工作日實施放假，於法亦屬可行，但仍應確實註明放假的日期，使勞工可知悉自身休假權益。

勞工局長周登春提醒，國定假日屬於勞基法第37條明定「內政部所定應放假之紀念日、節日」，如果雇主使勞工於該日出勤，而沒有依法加發工資，涉及違反勞基法第39條規定，該日如果遇到勞工的例假、休息日而雇主未依法補假，則會涉及違反勞基法第37條規定，最高可分別裁罰100萬元罰鍰。若有相關出勤或工資給付等勞動條件的問題，可上勞工局「小勞向前行-高雄市政府勞工局」粉絲專頁反映。

勞工局 勞基法 國定假日 除夕

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