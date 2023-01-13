智慧局統計全球CCUS專利技術逾1.2萬案 多為中歐美三地

經濟部智慧局整理分析「碳捕捉、再利用及封存(Carbon Capture, Utilization and Storage；簡稱CCUS)」專利申請的趨勢與各國申請人專利布局的情形，據統計，全球有關CCUS的專利技術逾1.2萬案，其中碳捕捉技術最多，以中國大陸、歐洲、美國數量較多，智慧局分析與市場大小、議題聲量有關。

智慧局統計，全球有關CCUS的專利技術共計約12610案，其中「碳捕捉技術」約7406案、「碳再利用技術」約4399案、「碳封存技術」約805案，隨著全球對於氣候變遷議題的重視，CCUS相關申請案件數也持續增長。經探討全球布局後發現，市場大小及對於相關議題重視程度會影響申請人的布局規模，其中以中國大陸、歐洲、美國數量較多，且多為在地申請。

碳捕捉技術中，以將排放氣體中的二氧化碳溶於吸收劑進行捕捉的吸收技術的相關案件最多，技術也最成熟，占39.1%；其次是在排放氣體中，將二氧化碳附著在吸附劑上進行捕捉的吸附技術占26.7%，再者是透過排放氣體通過有機或無機材質的薄膜，使二氧化碳與其他氣體分離之薄膜分離的技術占12.5%，雖然吸收技術的專利案件申請量占大宗，但利用吸附及薄膜分離技術的專利案件申請量也有逐年上升的趨勢，顯示各國申請人在碳捕捉技術的研發，正朝向多元技術發展。

智慧局表示，我國在碳捕捉技術的專利申請量較少，但仍有企業或學研機構經由自身的製程，對於碳捕捉相關技術進行研發與專利布局，例如工業技術研究院與台泥共同合作，利用鈣迴路的方式進行二氧化碳的捕捉，以減少水泥製程中的能耗及額外產生的二氧化碳。

在二氧化碳再利用的應用中，以將二氧化碳轉化成甲醇占11.4%，以及甲烷占8.3%的專利申請案件量較多。由於該類技術可提升石化產業競爭優勢，我國中油、台塑等大企業均往此方向發展，而中鋼也與附近石化業者合作進行鋼化聯產。智慧局認為，全球新穎碳材的研發數量不多，目前投入者多屬新創公司，對於我國中小企業而言，可將二氧化碳生成新穎碳材的技術視為一個新的商機。

智慧局表示，碳封存技術主要以擁有石油天然氣資源的國家或開採公司的申請案件量最多，其中，透過將二氧化碳注入地底下油氣層，在採集油氣同時將二氧化碳封存在油氣層中的技術最多，占48.1%。因我國非主要天然氣或石油生產國，且將二氧化碳注入地層中，除受限於法規制度外，也需取得附近居民的認同，實行難度較高。