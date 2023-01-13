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未登記工廠2萬多家未交改善計畫 經濟部呼籲準時送件

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
未登記工廠申請納管必須於3月19日前提送改善計畫，目前尚有2萬多家工廠沒提交。示意圖。記者黃仲裕／攝影
未登記工廠申請納管必須於3月19日前提送改善計畫，目前尚有2萬多家工廠沒提交。示意圖。記者黃仲裕／攝影

未登記工廠申請納管必須於3月19日前提送改善計畫，目前尚有2萬多家工廠沒提交，經濟部今日於台中市及彰化縣辦理輔導說明會，現場邀請法人專家及特登工廠聯合會提供諮詢協助，地方政府人員也在現場設置櫃台專人收件。

經濟部指出，為協助特定工廠轉型，使其符合環保、公安、永續經營的標準，工廠管理輔導法自2020年3月20日起施行，共有超過3萬2千家的工廠申請納管，而納管工廠依規定須於2023年3月19日前提出工廠改善計畫，實質完成改善消防、環保、水利或水保，並在2030年3月19日前取得特定工廠登記。

但是，截至目前為止，仍有2萬餘家工廠尚未提出改善計畫，經濟部呼籲業者務必於今年3月19日前送件至地方政府，以免喪失輔導資格；經濟部也責請地方政府以辦理說明會、掛號信通知、電話通知或到廠訪視等方式，促請業者盡速送件。

經濟部表示，說明會主要目的在協助未登工廠撰寫改善計畫，現場提供簡化版本計畫供業者參考，並於現場填寫資料；而工研院、中國生產力中心、中衛中心及特登工廠聯合會也派員設立諮詢區，協助業者撰擬改善計畫；台中市、彰化縣政府也派員現場設置收件窗口，統計兩場說明會約有350家業者提交改善計畫。

經濟部強調，業者逾期未提送改善計畫，地方政府將依法駁回納管申請，而使其錯過爭取合法化的機會，更有面臨工廠斷水、斷電或被拆除的風險，呼籲業者不宜道聽塗說、延誤時機，盡速提送改善計畫。

經濟部 地方政府 環保

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