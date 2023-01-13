針對龍邦提處分全家決議無效訴訟 律師：判決時間將落在今年6月後

泰山（1218）經營權之爭進入司法攻防，龍邦（2514）與旗下投資公司，對於泰山董事會決議處分全家股票提出決議無效之訴，據經常處理商業法院案件的律師表示，依其經驗，法院與兩造商定的審理計畫較難短於半年，換言之，歷經調解與審理程序後，預期商業法院作成判決之時間點會落於今年6月以後。

不過，中國文化大學法學院院長吳盈德表示，公司法185條第一項提到「受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響。」以泰山為例，全家（5903）股票是泰山投資的項目，不是食品本業，泰山即使沒有全家持股，亦可進行產品銷售，更不會使公司無法持續營運，並不違反公司法185條。

1月11日晚間，泰山發布重大訊息，公告已收到智慧財產及商業法院商業庭的通知，以及龍邦、保勝投資公司的起訴狀繕本，訴求的是公司派賣出手中近兩成全家股權，違反公司法第185條，也讓泰山經營權之爭進入司法攻防。

正大聯合會計師事務所會計師羅裕民表示，依目前可查詢的泰山最新2022第3季財報來看，全家持股佔泰山總資產三成，且依泰山最新公布2022年12月營收，還年增6.95%。

換言之，泰山於2022年12月5日處分全家持股，但處分後截至12月底，營業不但未大幅減縮，反而呈現成長。以質與量判斷來說，全家持股恐非屬泰山主要部分的營業或財產。

但無論如何，此案既然已進入商業法院程序，最終結果如何仍待商業法院判斷。

據經常處理商業法院案件的律師表示，依其經驗，法院與兩造商定之審理計畫較難短於半年，換言之，歷經調解與審理程序後，預期商業法院作成判決之時間點，會落於今年6月後。也就是說，今年泰山召開股東會，此案恐還處於尚未判決階段，可預見，雙方勢必會在今年股東常會再針對此事進行攻防。