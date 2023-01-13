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滙豐預期美國2月升息2碼 2024年第二季開始降息

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
2019年底疫情爆發之後三年未來台灣的滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（右二），13日來台進行投資展望說明會。圖/仝澤蓉攝影
2019年底疫情爆發之後三年未來台灣的滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（右二），13日來台進行投資展望說明會。圖/仝澤蓉攝影

滙豐銀行13日舉行2023年上半年投資展望說明會，預期通膨壓力放緩，提供空間讓全球央行結束升息周期，今年第一季美國利率見頂之後，升級暫告止步，美元強勢告終，並且在2024年第二季開始降息。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，全球經濟今年看到的第一道曙光是通膨放緩，美國發布12月物價已較11月下跌，年增率也回落到6.5%，跡象顯示，發達市場通膨率在今、明兩年持續放緩，提供空間讓央行結束升息周期。

范卓雲說，滙豐預期美國升息周期正步向尾聲，聯準會將於2月1日最後一次升息 0.5個百分點，然後暫停升息，預料今年內聯邦資金利率將維持在4.875%的高點 不變，待美國核心通膨進一步回落，聯準會才會在2024年第二季和第三季分別降息0.25個百分點。

美元的上升趨勢已經結束，美元與其他貨幣之間的利差不再擴大，消除了推動美元升值的主要有利因素，范卓雲表示，對美元相對歐元和英鎊持中性觀點，看好日圓、新加坡幣和巴西雷亞爾的展望。

經濟表現方面，在全球經濟下行的背景下，滙豐認為，亞洲（日本以外）表現最佳，預期是唯一在2023年GDP將加速成長的地區，將由2022年的 3.5%成長上升至2023年的4.3%，主要是受益於中國內地加快經濟重啟，以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策，東盟及印度經濟成長將維持穩健。

美國升息 通膨

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