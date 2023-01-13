滙豐預期美國2月升息2碼 2024年第二季開始降息

滙豐銀行13日舉行2023年上半年投資展望說明會，預期通膨壓力放緩，提供空間讓全球央行結束升息周期，今年第一季美國利率見頂之後，升級暫告止步，美元強勢告終，並且在2024年第二季開始降息。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，全球經濟今年看到的第一道曙光是通膨放緩，美國發布12月物價已較11月下跌，年增率也回落到6.5%，跡象顯示，發達市場通膨率在今、明兩年持續放緩，提供空間讓央行結束升息周期。

范卓雲說，滙豐預期美國升息周期正步向尾聲，聯準會將於2月1日最後一次升息 0.5個百分點，然後暫停升息，預料今年內聯邦資金利率將維持在4.875%的高點 不變，待美國核心通膨進一步回落，聯準會才會在2024年第二季和第三季分別降息0.25個百分點。

美元的上升趨勢已經結束，美元與其他貨幣之間的利差不再擴大，消除了推動美元升值的主要有利因素，范卓雲表示，對美元相對歐元和英鎊持中性觀點，看好日圓、新加坡幣和巴西雷亞爾的展望。

經濟表現方面，在全球經濟下行的背景下，滙豐認為，亞洲（日本以外）表現最佳，預期是唯一在2023年GDP將加速成長的地區，將由2022年的 3.5%成長上升至2023年的4.3%，主要是受益於中國內地加快經濟重啟，以及推出穩定房地產市場的寬鬆政策，東盟及印度經濟成長將維持穩健。