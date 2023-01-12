時間電價新方案綠委怒 台電：試用逾一年、再推緩衝期

媒體報導台電調整時間電價時間帶，民進黨黨內人士怒批，台電沒有經過公告就實施，政治敏感度不夠，台電澄清，新的時間電價時間帶已經試辦一年三個月的宣導和推廣，在去年12月初電價審議會過關後，當日發出新聞稿，並於12月底公告、告知用戶。對於養殖漁民還需要適應新的時間帶，台電也將在提出兩年緩衝期。

台電在去年底正式變更時間電價時間帶的離、尖峰時間，夏月離峰時間從晚上10點30分至隔日早上7點30分，更改為0點至隔日早上9點，非夏月則更改為0點至隔日早上6點，據傳綠營人士私下批評台電「完全沒有公告」、沒有宣傳就斷然實施，讓養殖漁民哀鴻遍野。

台電說明，因應電力系統負載型態變化，為了讓電力供應更穩定，必須調整時間電價的尖離峰時間，同時為讓用戶有時間進行調適，台電其實從2020年10月至2021年12月就試辦了新方案，經過1年3個月的宣導與推廣，2022年12月9日該年度第三次電價審議會時，同意自2023年起正式實施新的時間帶，當日也發布新聞稿，12月28日更於台電官網公告，相關文宣也隨電費帳單夾寄告知用戶。

台電指出，對於近期養殖漁民反映離峰時間由晚上10點半開始改為0點開始，需要延後啟動水車，而影響到生活作息，台電考量到農業用戶對新時間電價的資訊較為不足、且需要時間適應，為協助選用時間電價的農業用戶逐步調整用電模式，台電將提供2年（到2024年12月31日）緩衝期，緩衝期內提供電費保護，用戶每月電費以「舊時間電價」及「新時間電價」兩者較低者從優計收。

據台電統計，全國農業用電戶，包括農業、畜牧業、漁業等約13萬戶，其中選用時間電價戶數近1萬戶，約占7％。台電指出，在緩衝期內，將加強向農漁民宣導，協助評估有利的電價方案，並持續輔導調整用電，鼓勵配合新制度裝置定時開關，調整打水時間，進一步節省電費。