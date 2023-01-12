政院：春節期間油價只跌不漲 中油直營站洗車不漲價

農曆春節將屆，為掌握年節物資價格情勢，行政院副院長沈榮津今召開「穩定物價小組」會議，指示農委會、經濟部、公平會等單位，密切監控各類農漁畜及應節商品、重要民生物資的市場供需狀況，確保供應量充足。

沈榮津也指示，持續協調零售通路設立平價專區、責成國營事業穩定物價、延長重要原物料稅負減徵措施、嚴查嚴辦壟斷及哄抬，確保價格穩定，國人歡度農曆春節。

農委會表示，農曆春節農產品需求因儲藏時間及加工用途而異，毛豬於節前3周需求量逐週增加，冬季為土雞需求旺季，餘皆於節前1週達春節需求量高峰期。

為充裕年節市場需求，農委會表示，將加強調配各項農產品節前供應，蔬菜、毛豬、土雞、白肉雞、水產品等較平日增量供應8%-58%不等、花卉增量1.6倍，確保市場供貨無虞，滿足國人需求。

此外，有關農曆春節前雞蛋、雞肉供應部分，今年1月白肉雞預估供應量較去年同期增幅11%、雞蛋每日供應2420萬枚。為因應節前消費需求增加，農委會將協調蛋商及加工業者加強橫向調度，釋出進口雞蛋提供加工原料蛋使用，提升庫存蛋調配能力，充足供應市場需求。

為穩定春節期間物價，行政院指示農委會，持續監控批發市場行情變動，及落實各項調配供應措施。經濟部已針對超市、量販等連鎖通路及北部傳統市場販售的佛跳牆、雞湯、蘿蔔糕、香腸等應節商品價格訪查。經查連鎖通路在春節前有推出促銷優惠活動，近期相關應節商品價格大致維持穩定。

此外，經濟部也責成國營事業穩定物價，春節期間（1/16~1/29）油價只跌不漲，天然氣及桶裝瓦斯至1月底不漲，中油直營加油站春節洗車也維持優惠價。台糖民生商品價格（有機米、食用油、砂糖、罐頭、豬肉）春節（1/31）前亦不調漲。

此外，政府持續延長重要原物料稅負減徵措施至今年3月底，減輕業者負擔。

公平會提醒業者，尊重市場競爭機制，切勿有共同決定價格等違反公平交易法規定情事，並宣達檢舉聯合行為獎金制度，檢舉獎金從5萬元起跳，最高可達1億元，鼓勵民眾檢舉不法行為。另跨部會物價聯合稽查小組，也會針對近期有價格波動的民生消費產品，適時進行稽查行動，避免聯合壟斷、哄抬價格等，穩定商品價格，以保障消費者權益。

為平抑物價及協助維持春節應節商品價格穩定，經濟部協調超市及超商十大通路業者，配合年節促銷檔期設置平價專區或提供平價商品，以商品優惠或促銷活動等方式便利民眾選購。

十大通路業者已自去年底或今年1月起，配合年節檔期加強促銷力道及增加平價商品品項，平價商品除米、油、麵條、衛生紙等民生消費品外，也推出火鍋料、年節禮盒、年糕、零食餅乾等應節商品；而優惠促銷方式包括買一送一、多項折扣、特定優惠價等；至具體優惠方案、時間，依通路商實際公告為準。

經濟部所屬國營事業台糖及台鹽也響應平抑物價政策，提供各式自產商品優惠，配合國人年節採買需求，台糖更提供熱賣產品安心豚冷藏豬肉與相關豬肉製品優惠，並於蜜鄰超市設置平價專區。