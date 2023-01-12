政府打炒房 4大不動產公會今發聲：明年預售恐「腰斬」

中華民國不動產聯盟高峰論壇今台中登場，四大不動產公會跳出來發聲，砲聲隆隆。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，政府打炒房三讀通過平均地權條例修正案，是最沒智慧的政策，讓產業、民眾陷「黑暗期」，預估明年全國預售推案量「腰斬」，嚴重衝擊產業，盼政府正視、及早因應。

政府打炒房，立法院本月10日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正案，祭出五大措施，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處5000萬元，並增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

這場論壇包括林正雄、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮、台中市不動產聯盟協會理事長吳本源，台中市不動產開發商業同業公會首席副理事長謝麟兒，以及台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲等人與會對談，並針對不動產面對挑戰與難題，匯聚建言。

林正雄說，政府此波打炒房，讓房屋持有者、買賣者、生產者陷入「黑暗期」，是最沒有智慧的政策，目前僅限制預售案轉移，加上18個月限期開工，預估今年全國推案量少三成，明年少五成，衝擊仲介業，由於中古屋沒有受限，預估未來同地段中古屋房價將追上預售屋。

林正雄認為，政府向淨零碳排邁進，企業推動淨零碳排等ESG永續發展目標，呼籲產業務必要及早布局，也期盼政府明訂出不動產業實踐ESG的規範。

王至亮說，企業配合政策推動淨零碳排等ESG永續發展目標，未來碳稅、碳費徵收勢必墊高建築成本，盼政府能有配套獎勵措施。

林志雲認為，新打炒房政策的隱憂是投資客減少預售案投資，轉而炒作中古屋，未來將面臨預售案供給不足問題。

吳本源認為，期待產官學和公部門能坐下來討論出最好的方式，以創新思維、布局未來建築趨勢。