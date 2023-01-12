傳銷商說得天花亂墜卻不管？東森龍族及東森全球遭公平會開罰

公平會表示，東森全球公司傳銷商「龍族團隊」以不當話術從事招募活動，但東森全球公司除了曾處罰1萬元後，龍族團隊轄下多位傳銷商還是持續以不當話術招攬，東森全球公司卻未依所定傳銷商違約事由的處理方式確實執行，因此公平會委員會議認定東森全球公司未善盡監督傳銷商之責，違反多層次傳銷管理法第15條第2項規定，處80萬元罰鍰。

公平會同時也直接對東森全球傳銷商「龍族團隊」領導人方軒國際企業社、方軒實業有限公司開罰。原因是其在110年3月11日和5月21日辦理說明會，以購買「網路開店包」輔以「加盟」等用語，並稱購買「網路開店包」可獲得東森贈送同價值的商品禮盒，使人誤認可加盟東森並獲得贈品，而且與東森全球公司向公平會報備之傳銷商參加條件及商品或服務內容不同，違反多層次傳銷管理法第10條第2項規定，分別處方軒國際企業社40萬元罰鍰、方軒實業有限公司10萬元罰鍰。

公平會表示，為防止傳銷商利用不當手法進行推廣、銷售商品或服務而損害下線傳銷商的權益，多層次傳銷管理法課予多層次傳銷事業有規範傳銷商的責任，針對傳銷商有違約事由時，應訂定能有效制止的處理方式，並據以確實執行。

公平會表示，東森全球傳銷商方軒國際企業社、方軒實業有限公司以「回本」等宣稱，引發網路議題其以不當話術從事招募，東森全球一開始稱不知情，後來雖在110年7月19日依網際網路政策予以警告，卻直到110年9月24日才就方軒國際企業社、方軒實業有限公司辦理線上說明會內容處罰1萬元違約金。此後110年間龍族團隊轄下多位傳銷商仍持續以不當話術招攬，可見原先處理並無法達到制止傳銷商違約情事。

公平會認為，由於其傳銷商並未改善，顯示東森全球公司未依所定傳銷商違約事由的處理方式確實執行，因此認定東森全球公司違反多層次傳銷管理法第15條第2項規定；根據該法條第34條第1項前段規定得處5萬元至100萬元罰鍰，最後決議處罰80萬元。

此外，公平會還針對椽禾有限公司、銀鑫國際有限公司、匯峰企業社、徐君等11位東森全球公司傳銷商宣稱「回本」、「保本」、「等值贈品」、「非直銷」、「加盟」，未表明多層次傳銷，認定該等宣稱內容違反多層次傳銷管理法規定，去函警示。